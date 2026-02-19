Meteo, da domenica 22 febbraio arriva l'Anticiclone delle Azzorre

Come anticipato da qualche giorno, a partire da domenica 22 febbraio e durante i primi giorni della prossima settimana la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. L’Anticiclone delle Azzorre infatti si estenderà dalla penisola iberica verso l’Italia e sopra il Mediterraneo occidentale impedendo alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro Paese; la sua espansione inoltre sarà accompagnata dall’arrivo di una massa d’aria molto mite che favorirà un rialzo generalizzato delle temperature su valori superiori alle medie stagionali.

Nel dettaglio domenica 22 febbraio avremo cielo sereno o poco nuvoloso salvo velature sui cieli del Nord e la tendenza all’aumento di nubi basse sull’area ligure. Possibili nebbie al mattino sulla bassa Pianura Padana e nella valle dell’Arno. Venti ancora tesi settentrionali nel canale d’Otranto e sull’alto mar Ionio; altrove venti deboli o in attenuazione. Temperature in rialzo, in particolare nei valori massimi.

Lunedì 23 febbraio in Pianura Padana, ma localmente anche in alcune valli dell’Umbria, nelle ore più fredde potranno formarsi delle nebbie. In giornata cielo molto nuvoloso in Toscana (possibile pioviggine sul nord della regione) e sul Levante Ligure; un po’ di nubi anche su Umbria, Lazio, Campania settentrionale. Nel resto dell’Italia cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite. Venti per lo più deboli.

La situazione descritta non dovrebbe subire modiche sostanziali nelle successive giornate di martedì e mercoledì.