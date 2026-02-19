FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, da domenica 22 febbraio arriva l'Anticiclone delle Azzorre

Meteo, da domenica 22 febbraio arriva l'Anticiclone delle Azzorre

L'alta pressione impedirà alle perturbazioni di raggiungere il nostro Paese. Anticipo di primavera: aria molto mite favorirà un rialzo generalizzato delle temperature
Tendenza19 Febbraio 2026 - ore 11:55 - Redatto da Meteo.it
Tendenza19 Febbraio 2026 - ore 11:55 - Redatto da Meteo.it

Come anticipato da qualche giorno, a partire da domenica 22 febbraio e durante i primi giorni della prossima settimana la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. L’Anticiclone delle Azzorre infatti si estenderà dalla penisola iberica verso l’Italia e sopra il Mediterraneo occidentale impedendo alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro Paese; la sua espansione inoltre sarà accompagnata dall’arrivo di una massa d’aria molto mite che favorirà un rialzo generalizzato delle temperature su valori superiori alle medie stagionali.

Nel dettaglio domenica 22 febbraio avremo cielo sereno o poco nuvoloso salvo velature sui cieli del Nord e la tendenza all’aumento di nubi basse sull’area ligure. Possibili nebbie al mattino sulla bassa Pianura Padana e nella valle dell’Arno. Venti ancora tesi settentrionali nel canale d’Otranto e sull’alto mar Ionio; altrove venti deboli o in attenuazione. Temperature in rialzo, in particolare nei valori massimi.

Lunedì 23 febbraio in Pianura Padana, ma localmente anche in alcune valli dell’Umbria, nelle ore più fredde potranno formarsi delle nebbie. In giornata cielo molto nuvoloso in Toscana (possibile pioviggine sul nord della regione) e sul Levante Ligure; un po’ di nubi anche su Umbria, Lazio, Campania settentrionale. Nel resto dell’Italia cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite. Venti per lo più deboli.

La situazione descritta non dovrebbe subire modiche sostanziali nelle successive giornate di martedì e mercoledì.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: dal weekend anticipo di primavera sull'Italia! Quanto durerà?
    Tendenza18 Febbraio 2026

    Meteo: dal weekend anticipo di primavera sull'Italia! Quanto durerà?

    La tendenza meteo dal 21-22 febbraio indica finalmente una rimonta anticiclonica con successiva fase stabile, asciutta e insolitamente mite.
  • Meteo, dopo il maltempo arriva un anticipo di Primavera? La tendenza
    Tendenza17 Febbraio 2026

    Meteo, dopo il maltempo arriva un anticipo di Primavera? La tendenza

    Venerdì 20 febbraio ancora tempo instabile e ventoso poi si profila la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre. La tendenza meteo
  • Meteo: da giovedì 19 nuovo ciclone! Severo maltempo in arrivo: i dettagli
    Tendenza16 Febbraio 2026

    Meteo: da giovedì 19 nuovo ciclone! Severo maltempo in arrivo: i dettagli

    A metà settimana un altro intenso ciclone porterà una nuova fase di severo maltempo sull'Italia con venti nuovamente burrascosi, neve e piogge.
  • Meteo, tregua mercoledì ma dal 19 febbraio intensa fase di maltempo: la tendenza
    Tendenza15 Febbraio 2026

    Meteo, tregua mercoledì ma dal 19 febbraio intensa fase di maltempo: la tendenza

    Non si arresta l'arrivo di perturbazioni sull'Italia: dopo una breve pausa, da giovedì 19 si profila una nuova fase di forte maltempo. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: dal weekend anticipo di primavera sull'Italia! Quanto durerà?
Tendenza18 Febbraio 2026
Meteo: dal weekend anticipo di primavera sull'Italia! Quanto durerà?
La tendenza meteo dal 21-22 febbraio indica finalmente una rimonta anticiclonica con successiva fase stabile, asciutta e insolitamente mite.
Meteo, dopo il maltempo arriva un anticipo di Primavera? La tendenza
Tendenza17 Febbraio 2026
Meteo, dopo il maltempo arriva un anticipo di Primavera? La tendenza
Venerdì 20 febbraio ancora tempo instabile e ventoso poi si profila la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 19 nuovo ciclone! Severo maltempo in arrivo: i dettagli
Tendenza16 Febbraio 2026
Meteo: da giovedì 19 nuovo ciclone! Severo maltempo in arrivo: i dettagli
A metà settimana un altro intenso ciclone porterà una nuova fase di severo maltempo sull'Italia con venti nuovamente burrascosi, neve e piogge.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Febbraio ore 17:56

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154