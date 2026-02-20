Meteo 20 febbraio: tempesta Pedro al Sud! Piogge e forti venti

L’intensa perturbazione atlantica (la numero 11 di febbraio), associata alla tempesta “Pedro” che ha investito l’Italia nella giornata di giovedì 19, con molta pioggia, neve abbondante sulle Alpi e venti fino a tempestosi, adesso si sposta verso sudest, coinvolgendo più direttamente le regioni meridionali e la Sicilia, ma con residue condizioni di instabilità anche sul medio versante adriatico.

La ventilazione nel frattempo si orienta dai quadranti settentrionali: in particolare attenzione al Maestrale che raggiungerà notevoli intensità sulle Isole maggiori e i mari circostanti, con rischio di mareggiate sulle coste più esposte. Anche sulle Alpi, dopo le recenti abbondanti nevicate, il vento da nord sostenuto farà aumentare il grado di pericolo delle valanghe (si invita quindi alla massima prudenza e a consultare i bollettini emessi dagli enti preposti).

A partire dal weekend del 21-22 febbraio si conferma la fine di questa lunghissima ed eccezionale fase perturbata, con la graduale rimonta dell’alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla prima parte della prossima settimana, assicurando un periodo di tempo più stabile, asciutto e molto mite per tutto il nostro Paese.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 20 febbraio)

Prevalenza di bel tempo al Nord e sulla Toscana, fatto salvo per una residua nuvolosità fino a metà pomeriggio all’estremo Nord-Est e in Romagna e le ultime precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità variabile altrove, a tratti alcune temporanee e ampie schiarite. In mattinata piogge e rovesci su Campania, Calabria e Sardegna. Nel pomeriggio e in serata le precipitazioni cessano in Sardegna, ma si estendono alle regioni centrali adriatiche, a tutto il Sud e alla Sicilia, con nevicate in Appennino tra 1200 e 1500 metri. Possibili temporali.

Venti di Maestrale di burrasca sulle Isole maggiori e sul Tirreno meridionale, con mari fino a molto agitati e mareggiate sulle coste esposte; Bora sull’alto Adriatico; ventoso sulle Alpi, con episodi di Föhn tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord-Ovest, in calo al Sud e sul medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 21 febbraio

Sulle regioni del Centro-Nord, su Campania e Sardegna tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nuvolosità passeggera in transito tra il Nord-Est e il Centro. Addensamenti più consistenti lungo la barriera alpina, con locali nevicate sui rilievi di confine di Lombardia e Alto Adige. Nuvolosità variabile nel resto del Sud e in Sicilia, con residue piogge nel nordest dell’isola, su Puglia e bassa Calabria.

Temperature minime generalmente in diminuzione; massime in temporanea diminuzione al Nord-Ovest (dove cessano i venti di Föhn), in ulteriore lieve calo al Sud e sulla Sicilia. Venti in attenuazione, ma ancora da moderati a forti di Maestrale al Centro-Sud, sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno mossi o molto mossi.