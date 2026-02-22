Meteo: fase anticiclonica al via! Tempo stabile, asciutto e mite ma occhio alle nebbie

Fino a venerdì 27 febbraio la struttura di alta pressione, già in consolidamento sul Mediterraneo e l’Europa meridionale, garantirà condizioni di tempo stabile e asciutto sull’Italia dove, tuttavia, crescerà la probabilità di formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi su pianure, valli e lungo diversi tratti costieri, senza contare anche il conseguente peggioramento della qualità dell’aria per il progressivo accumulo di sostanze inquinanti. Questa situazione sarà anche caratterizzata da temperature per lo più oltre la norma a causa dei concomitanti afflussi di masse di aria relativamente mite.

In tali condizioni le perturbazioni atlantiche saranno costrette ad aggirare l’ostacolo andando a transitare più a nord, inizialmente, fino a martedì 24, sull’Europa centrale interessando marginalmente l’arco alpino. A metà settimana fin sui Paesi nordici, dato che il promontorio anticiclonico tenderà ad espandersi temporaneamente anche verso il Centro Europa e il Mar Baltico.

Nell’ultima parte della settimana l’anticiclone dovrebbe indebolirsi sul suo bordo settentrionale e occidentale, consentendo l’avvicinamento di alcuni impulsi perturbati alle nostre regioni, dove il tempo potrebbe subire un peggioramento. In realtà questa tendenza è ancora affetta da un ampio margine di incertezza, pertanto è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti per poter stabilire quale potrà essere effettivamente lo scenario più probabile.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 22 febbraio)

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Da segnalare la presenza di nebbie in graduale diradamento lungo la bassa pianura Padana, un po’ di nuvole sparse all’estremo Sud, nella Sicilia tirrenica, sull’ovest della Sardegna, fra Liguria e Toscana, e delle velature in transito al Nord e parte del Centro.

Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, per lo più in crescita nel resto d’Italia; valori quasi ovunque sopra la media. Un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud e in Sicilia, occidentali sulla Sardegna. Ancora mossi o molto mossi i mari meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 23 febbraio

Altra giornata stabile, ma con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi più diffusi in Valpadana, alto Adriatico, settore ligure e tirrenico, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Qualche nuvola in più anche nel settore alpino e all’estremo Nord-Est. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini fra Liguria e alta Toscana.

Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e sulle Isole, con poche variazioni altrove: valori in generale al di sopra della norma praticamente in tutta Italia. Un po’ ventilato per venti occidentali sulle Isole. Ancora localmente mossi i mari occidentali e meridionali.