Meteo: oggi (21 febbraio) piogge isolate. L'alta pressione domina da domani (22 febbraio)

Si apre finalmente per l'Italia nel weekend (21-22 febbraio) una parentesi stabile, asciutta e mite con temperature verso valori primaverili.
Previsione21 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Dopo un periodo caratterizzato da maltempo insistente, si apre ora una fase meteorologica nuova, caratterizzata da un deciso cambiamento della circolazione atmosferica sul Mediterraneo, su cui sta tornando ad allungarsi l’alta pressione di matrice sub-tropicale, che terrà lontane dalla nostra Penisola le piovose perturbazioni atlantiche fin qui vere protagoniste di questo inizio di 2026.

Già in questo fine settimana il tempo risulterà quindi in prevalenza stabile e asciutto, con le ultime piogge residue concentrate nella giornata odierna (sabato 21 febbraio) all’estremo Sud, mentre le temperature saliranno e, soprattutto a partire da domani (domenica 22), si porteranno diffusamente al di sopra della norma.

L’alta pressione ci accompagnerà anche per tutta la prima parte della prossima settimana, regalandoci giornate in gran parte soleggiate e relativamente miti, mentre un nuovo possibile cambiamento dello scenario meteorologico è possibile per la parte finale del mese, tra il 27 e il 28 febbraio, quando una perturbazione potrebbe tornare ad attraversare l’Italia: si tratta tuttavia di una tendenza a lungo termine, ancora incerta e da verificare alla luce dei prossimi aggiornamenti dei modelli.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 21 febbraio)

Al mattino nuvole su Alpi, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine e isolati piovaschi su Puglia e Calabria; in generale sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche nebbia in dissolvimento sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio alternanza tra sole e momenti nuvolosi su Alpi e regioni meridionali, comunque in generale senza piogge; per lo più soleggiato altrove.

Temperature massime in lieve diminuzione al Nord-Ovest e al Sud, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia. Ventoso per venti di Maestrale al Sud e Isole, con relativi mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 22 febbraio

Ampie schiarite e tempo nel complesso bello anche al Sud, salvo qualche annuvolamento residuo in mattinata tra Irpinia, Puglia e Basilicata e sulla Sicilia tirrenica. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare il passaggio di nuvolosità innocua a quote medio-alte sulle regioni del Centro-Nord e un addensamento di nubi basse sulla Liguria di ponente. All’alba non si escludono foschie dense e locali banchi di nebbia lungo il corso del Po.

Temperature per lo più in rialzo, massime diffusamente intorno ai 15-17 gradi, con picchi di 20 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti in ulteriore attenuazione, localmente ancora forti all’estremo Sud e sui mari prospicienti, che risulteranno mossi o molto mossi.

