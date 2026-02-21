FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: da domani (22 febbraio) clima quasi primaverile. Fino a 19-20 gradi

Da domani (22 febbraio) l'alta pressione si consolida sull'Italia dove inizia una fase stabile e con temperature dal sapore quasi primaverile.
Previsione21 Febbraio 2026 - ore 12:02 - Redatto da Meteo.it
Nel corso di questo fine settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull'Italia ed eviterà che nuove perturbazioni possano raggiungere la nostra Penisola. Andrà dunque a esaurirsi anche il maltempo al Sud, con le ultime piogge previste per la serata odierna (sabato 21).

La fase anticiclonica è destinata a insistere anche per buona parte della prossima settimana: fino a giovedì 26 ci attendono quindi giornate sostanzialmente stabili e asciutte, caratterizzate da temperature pomeridiane ovunque al di sopra della norma, quasi primaverili.

Un nuovo cambiamento della circolazione atmosferica sembra possibile a partire da venerdì 27, con il passaggio dell’ennesima perturbazione (si tratterebbe in tal caso della numero 12 di febbraio) destinata, in base alle proiezioni attuali, a portare però maltempo più che altro al Nord, senza coinvolgere in modo apprezzabile il Centro-Sud. Quella per la seconda parte della prossima settimana è comunque una tendenza a lungo termine, in quanto tale ancora viziata da un elevato grado di incertezza e quindi da confermare alla luce dei prossimi aggiornamenti dei modelli.

Le previsioni meteo per domenica 22 febbraio

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo su Piemonte, valle d’Aosta, Basilicata, Salento e nord della Sicilia, comunque senza piogge; nebbie anche fitte sulle pianure del Nord, in prevalenza soleggiato altrove.

Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nordest e Liguria, sempre senza piogge o nevicate; in prevalenza sereno nel resto d’Italia. Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, in crescita nel resto d’Italia. Moderati venti di Tramontana su Ionio e Basso Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 23 febbraio

Alternanza tra sole e nuvole su Venezie, Liguria e regioni tirreniche, comunque senza piogge o nevicate; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino nebbie, localmente anche fitte, sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud, con poche variazioni altrove: valori comunque al di sopra della norma praticamente in tutta Italia.

