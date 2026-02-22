FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 22 febbraio: al via fase stabile e mite! Molte nebbie

Meteo 22 febbraio: al via fase stabile e mite! Molte nebbie

L'Anticiclone si consolida sulla nostra Penisola con maltempo in esaurimento anche al Sud. Temperature in rialzo verso valori quasi primaverili.
Previsione22 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione consolida la sua presenza sull'Italia evitando che nuove perturbazioni possano raggiungere la nostra Penisola. Si esaurisce dunque anche il maltempo al Sud.

La fase anticiclonica è destinata a insistere anche per buona parte della prossima settimana: fino a giovedì 26 ci attendono quindi giornate sostanzialmente stabili e asciutte, caratterizzate da temperature pomeridiane ovunque al di sopra della norma, quasi primaverili.

Un nuovo cambiamento della circolazione atmosferica sembra possibile a partire da venerdì 27, con il passaggio dell’ennesima perturbazione (si tratterebbe in tal caso della numero 12 di febbraio) destinata, in base alle proiezioni attuali, a portare però maltempo più che altro al Nord, senza coinvolgere in modo apprezzabile il Centro-Sud. Quella per la seconda parte della prossima settimana è comunque una tendenza a lungo termine, in quanto tale ancora viziata da un elevato grado di incertezza e quindi da confermare alla luce dei prossimi aggiornamenti dei modelli.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 22 febbraio)

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo su Piemonte, valle d’Aosta, Basilicata, Salento e nord della Sicilia, comunque senza piogge; nebbie anche fitte sulle pianure del Nord, in prevalenza soleggiato altrove.

Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nordest e Liguria, sempre senza piogge o nevicate; in prevalenza sereno nel resto d’Italia. Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, in crescita nel resto d’Italia. Moderati venti di Tramontana su Ionio e Basso Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 23 febbraio

Alternanza tra sole e nuvole su Venezie, Liguria e regioni tirreniche, comunque senza piogge o nevicate; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino nebbie, localmente anche fitte, sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud, con poche variazioni altrove: valori comunque al di sopra della norma praticamente in tutta Italia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: al via una settimana di alta pressione! Smog e nebbie in aumento
    Previsione22 Febbraio 2026

    Meteo: al via una settimana di alta pressione! Smog e nebbie in aumento

    L'alta pressione si consolida sull'Italia a inizio settimana: ci attendono dunque giornate stabili, soleggiate e miti. Molte nebbie e smog.
  • Meteo: fase anticiclonica al via! Tempo stabile, asciutto e mite ma occhio alle nebbie
    Previsione22 Febbraio 2026

    Meteo: fase anticiclonica al via! Tempo stabile, asciutto e mite ma occhio alle nebbie

    Dopo un lungo periodo di maltempo, da oggi (22 febbraio) e almeno fino al 27 l'Italia godrà di condizioni meteo stabili e asciutte. Clima mite.
  • Meteo: da domani (22 febbraio) clima quasi primaverile. Fino a 19-20 gradi
    Previsione21 Febbraio 2026

    Meteo: da domani (22 febbraio) clima quasi primaverile. Fino a 19-20 gradi

    Da domani (22 febbraio) l'alta pressione si consolida sull'Italia dove inizia una fase stabile e con temperature dal sapore quasi primaverile.
  • Meteo: oggi (21 febbraio) piogge isolate. L'alta pressione domina da domani (22 febbraio)
    Previsione21 Febbraio 2026

    Meteo: oggi (21 febbraio) piogge isolate. L'alta pressione domina da domani (22 febbraio)

    Si apre finalmente per l'Italia nel weekend (21-22 febbraio) una parentesi stabile, asciutta e mite con temperature verso valori primaverili.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
Tendenza22 Febbraio 2026
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede ancora il dominio dell'alta pressione almeno fino a venerdì 27. Poi a inizio marzo cambia qualcosa.
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Tendenza21 Febbraio 2026
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Già da questo weekend e almeno per tutta la prima parte della settimana insisterà l'alta pressione sull'Italia con tempo stabile e clima mite.
Meteo: Anticiclone delle Azzorre e clima da inizio primavera lunedì 23!
Tendenza20 Febbraio 2026
Meteo: Anticiclone delle Azzorre e clima da inizio primavera lunedì 23!
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre con tempo finalmente stabile e temperatire miti.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Febbraio ore 12:24

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154