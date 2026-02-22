FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: al via una settimana di alta pressione! Smog e nebbie in a...

Meteo: al via una settimana di alta pressione! Smog e nebbie in aumento

L'alta pressione si consolida sull'Italia a inizio settimana: ci attendono dunque giornate stabili, soleggiate e miti. Molte nebbie e smog.
Previsione22 Febbraio 2026 - ore 12:15 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Febbraio 2026 - ore 12:15 - Redatto da Meteo.it

Fino a venerdì 27 la struttura di alta pressione, già in consolidamento sul Mediterraneo e l’Europa meridionale, garantirà condizioni di tempo stabile e asciutto sull’Italia dove, tuttavia, crescerà la probabilità di formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi su pianure, valli e lungo diversi tratti costieri, senza contare anche il conseguente peggioramento della qualità dell’aria per il progressivo accumulo di sostanze inquinanti. Questa situazione sarà anche caratterizzata da temperature per lo più oltre la norma a causa dei concomitanti afflussi di masse di aria relativamente mite.

In tali condizioni le perturbazioni atlantiche saranno costrette ad aggirare l’ostacolo andando a transitare più a nord, inizialmente, fino a martedì 24, sull’Europa centrale interessando marginalmente l’arco alpino; a metà settimana fin sui Paesi nordici, dato che il promontorio anticiclonico tenderà ad espandersi temporaneamente anche verso il Centro Europa e il Mar Baltico.

Nell’ultima parte della settimana l’anticiclone dovrebbe indebolirsi sul suo bordo settentrionale e occidentale, consentendo l’avvicinamento di alcuni impulsi perturbati alle nostre regioni, dove il tempo potrebbe subire un peggioramento. In realtà questa tendenza è ancora affetta da un ampio margine di incertezza, pertanto è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti per poter stabilire quale potrà essere effettivamente lo scenario più probabile.

Le previsioni meteo per lunedì 23 febbraio

Tempo stabile, ma con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in Valpadana, alto Adriatico, settore ligure e tirrenico, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e in nuova formazione nella successiva notte. Qualche nuvola in più anche nel settore alpino orientale. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini fra Liguria e alta Toscana.

Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e sulle Isole, con poche variazioni altrove: valori in generale al di sopra della norma. Un po’ ventilato per venti occidentali sulle Isole. Ancora localmente mossi i mari occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 24 febbraio

Giornata ancora stabile, con nebbie e strati nuvolosi bassi su pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche e zone interne del Centro, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e di ritorno nella successiva notte. Nuvoloso anche nelle Alpi orientali con possibili nevicate a quote alte soprattutto nelle zone di confine. Nel resto del Paese tempo più soleggiato.

Temperature massime sopra la media e in ulteriore rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna; valori ingenerale dai 15 ai 20 gradi, solo un poco più contenuti nelle aree maggiormente interessate da nebbie e copertura nuvolosa. Venti in prevalenza deboli. Localmente mossi i mari a ovest delle isole maggiori.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fase anticiclonica al via! Tempo stabile, asciutto e mite ma occhio alle nebbie
    Previsione22 Febbraio 2026

    Meteo: fase anticiclonica al via! Tempo stabile, asciutto e mite ma occhio alle nebbie

    Dopo un lungo periodo di maltempo, da oggi (22 febbraio) e almeno fino al 27 l'Italia godrà di condizioni meteo stabili e asciutte. Clima mite.
  • Meteo 22 febbraio: al via fase stabile e mite! Molte nebbie
    Previsione22 Febbraio 2026

    Meteo 22 febbraio: al via fase stabile e mite! Molte nebbie

    L'Anticiclone si consolida sulla nostra Penisola con maltempo in esaurimento anche al Sud. Temperature in rialzo verso valori quasi primaverili.
  • Meteo: da domani (22 febbraio) clima quasi primaverile. Fino a 19-20 gradi
    Previsione21 Febbraio 2026

    Meteo: da domani (22 febbraio) clima quasi primaverile. Fino a 19-20 gradi

    Da domani (22 febbraio) l'alta pressione si consolida sull'Italia dove inizia una fase stabile e con temperature dal sapore quasi primaverile.
  • Meteo: oggi (21 febbraio) piogge isolate. L'alta pressione domina da domani (22 febbraio)
    Previsione21 Febbraio 2026

    Meteo: oggi (21 febbraio) piogge isolate. L'alta pressione domina da domani (22 febbraio)

    Si apre finalmente per l'Italia nel weekend (21-22 febbraio) una parentesi stabile, asciutta e mite con temperature verso valori primaverili.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
Tendenza22 Febbraio 2026
Meteo: anticiclone ben saldo fino a venerdì 27! Inizio marzo con ritorno delle piogge?
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede ancora il dominio dell'alta pressione almeno fino a venerdì 27. Poi a inizio marzo cambia qualcosa.
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Tendenza21 Febbraio 2026
Meteo: fino a giovedì 26 tempo stabile, asciutto e clima primaverile. Occhio alle nebbie
Già da questo weekend e almeno per tutta la prima parte della settimana insisterà l'alta pressione sull'Italia con tempo stabile e clima mite.
Meteo: Anticiclone delle Azzorre e clima da inizio primavera lunedì 23!
Tendenza20 Febbraio 2026
Meteo: Anticiclone delle Azzorre e clima da inizio primavera lunedì 23!
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre con tempo finalmente stabile e temperatire miti.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Febbraio ore 12:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154