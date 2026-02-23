Meteo: alta pressione dominante! Tempo stabile con molte nebbie

L’alta pressione dominerà la situazione meteo almeno fino a venerdì 27, garantendo così prevalenza di tempo stabile e asciutto in tutta Italia, con il fastidio però di nebbie anche fitte nelle ore notturne e del primo mattino al Nord e sulle zone interne del Centro. La presenza dell’alta pressione favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature, che si spingeranno ben oltre le medie stagionali, specie nei valori massimi.

La situazione potrebbe tornare a cambiare nel fine settimana, quando è possibile l’arrivo di una perturbazione (in tal caso la numero 12 di febbraio) che, in base alle proiezioni odierne, dovrebbe però concentrare i suoi effetti più che altro sulle regioni settentrionali.

Chiaramente, mancando ancora un po’ di giorni, questa tendenza è ancora affetta da un ampio margine di incertezza, pertanto sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per stabilire quale sarà effettivamente lo scenario più probabile.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 23 febbraio)

Al mattino nebbie anche fitte in Pianura Padana; un po’ di nuvolosità innocua su Alpi Orientali, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su Venezie, Liguria e regioni tirreniche; prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia.

Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e Isole, con poche variazioni altrove: valori in generale al di sopra della norma. Un po’ ventilato per venti occidentali sulle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 24 febbraio

Tempo sempre stabile, con nebbie e strati nuvolosi bassi su pianura Padana centro-orientale, alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche e zone interne del Centro, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e di ritorno nella successiva notte. Nuvoloso anche nelle Alpi orientali con possibili nevicate a quote alte soprattutto nelle zone di confine. Nel resto del Paese tempo più soleggiato.

Temperature massime sopra la media e in ulteriore rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna; valori in generale dai 15 ai 20 gradi, solo un poco più contenuti nelle aree maggiormente interessate da nebbie e copertura nuvolosa. Venti in prevalenza deboli. Localmente mossi i mari a ovest delle isole maggiori.