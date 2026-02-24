FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza

Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
Tendenza24 Febbraio 2026 - ore 11:23 - Redatto da Meteo.it
La fascia di alta pressione che protegge l’Italia e l’Europa centro meridionale continuerà a garantire la stabilità atmosferica sul nostro Paese anche nell’ultima parte della settimana. Il clima resterà mite e dal carattere primaverile su tutte le regioni.

Tendenza meteo: lunga fase stabile e molto mite

Venerdì 27 tempo stabile, con prevalenza di sole sulla maggioranza delle regioni, salvo addensamenti temporanei sulla Liguria, in Piemonte, su Toscana e Lazio. Nelle ore più fredde nebbie diffuse sulla Pianura Padana, localmente anche fitte tra il basso Veneto e l’Emilia. Venti di debole intensità. Temperature stazionarie o in leggero calo.

Sabato 28 un leggero indebolimento del campo anticiclonico potrebbe determinare nel corso della giornata un incremento della nuvolosità su molte regioni, ma probabilmente senza piogge. Nebbie diffuse di notte e al mattino sulla pianura padana; a basse quote foschie dense e nebbie a banchi potranno localmente ridurre la visibilità anche al Centro. Venti deboli e clima mite.

In base agli ultimi aggiornamenti alta pressione e temperature miti dovrebbero caratterizzare anche l’inizio del mese di marzo (inizio della primavera meteorologica).

