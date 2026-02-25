FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, alta pressione sull'Italia: tempo stabile e mite per diversi giorni

Assenza di precipitazioni ma attenzione alle nebbie: la stabilità atmosferica favorirà l'accumulo dello smog nei bassi strati. Le previsioni meteo del 25-26 febbraio
Anche gli ultimi aggiornamenti modellistici continuano a confermare la persistenza della struttura di alta pressione sull’area mediterranea e sull’Europa meridionale, ma con tendenza ad estendersi temporaneamente verso l’Europa centrale e il Baltico dove, fino a giovedì, formerà un muro invalicabile nei confronti delle perturbazioni atlantiche. In tal modo, sull’Italia persisteranno condizioni di tempo stabile e asciutto, caratterizzato dalla presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più su pianure e valli del Centro-Nord e nel settore ligure e tirrenico. Tutto ciò accompagnato da temperature in generale sopra le medie stagionali, con massime diurne da inizio primavera, e purtroppo anche da un progressivo peggioramento della qualità dell’aria. Venerdì l’anticiclone resterà ancora saldo sull’Italia, dove la situazione non subirà cambiamenti rilevanti. Sul centro Europa, invece, la struttura si indebolirà per l’arrivo di una modesta perturbazione che sabato, con la sua parte più sfilacciata e debole, dovrebbe riuscire a lambire anche le nostre regioni, ma con fenomeni che, stando alle proiezioni attuali, sembrerebbero molto scarsi. Nei primi giorni di marzo l’alta pressione dovrebbe rinforzarsi sull’Europa dell’est consentendo l’avvicinamento delle perturbazioni atlantiche alle nostre regioni, ma senza interessarle direttamente con la loro parte più attiva. Pertanto, a causa anche degli afflussi di masse d’aria umida da sud, favoriti da questa configurazione della circolazione atmosferica, le giornate dovrebbero vedere un aumento della copertura nuvolosa accompagnata, però, da poche precipitazioni e, comunque, sempre in un contesto di temperature relativamente miti. Questa tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 25 febbraio

Tempo stabile, con ancora molte nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura fra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, in graduale diradamento nel pomeriggio, ma in nuova formazione dalla tarda sera. Maggiori schiarite nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita al Nord-Est, con poche variazioni nel resto d’Italia; valori sempre relativamente miti, con picchi intorno ai 20 gradi al Centro-Sud. Venti di debole intensità.

Previsioni meteo per giovedì 26 febbraio

Alta pressione e stabilità atmosferica anche in questa giornata, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord, in graduale diradamento nelle ore centrali del giorno, eccetto lungo le coste dell’alto Adriatico dove è probabile che persistano anche nel pomeriggio quando, invece, prevarranno le schiarite nel resto d’Italia. Temperature senza grosse variazioni, a parte un calo delle massime nelle aree più nebbiose; valori da inizio primavera in gran parte del Paese. Venti per lo più deboli e mari calmi o poco mossi.

