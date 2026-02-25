Meteo, 25-26 febbraio con tempo stabile, smog in aumento e clima mite

Anche gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano la persistenza dell’alta pressione sull’area mediterranea e sull’Europa meridionale, ma con tendenza ad estendersi temporaneamente verso l’Europa centrale e il Baltico dove, nelle prossime 48 ore, impedirà il transito delle perturbazioni atlantiche. Quindi sull’Italia persisteranno condizioni di tempo stabile, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più su pianure e valli del Centro-Nord. Tutto ciò accompagnato da temperature in generale sopra le medie stagionali, con massime diurne in molti casi da inizio primavera, e purtroppo anche da un peggioramento della qualità dell’aria. Tra sabato e domenica una perturbazione in transito sull’Europa centrale potrebbe lambire anche le nostre regioni, ma con fenomeni molto scarsi. Nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione dovrebbe spingersi verso l’Europa orientale, consentendo l’avvicinamento delle perturbazioni atlantiche al nostro Paese, ma senza l’arrivo della loro parte più attiva; gli afflussi di masse d’aria umida da sud però saranno in grado di determinare un aumento della copertura nuvolosa, sempre in un contesto di temperature relativamente miti. Questa tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per mercoledì 25 febbraio

Tempo stabile, con ancora nebbie e strati nuvolosi compatti in pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana, Lazio e gran parte delle coste adriatiche; nebbie e nubi basse saranno in graduale diradamento nel pomeriggio, ma in nuova formazione dalla tarda sera. Maggiori schiarite nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Nord-Est; valori ancora relativamente miti, con picchi intorno ai 20 gradi al Centro-Sud. Venti di debole intensità.

Previsioni meteo per giovedì 26 febbraio

Alta pressione e stabilità atmosferica anche in questa giornata, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord, in graduale diradamento nelle ore centrali del giorno, eccetto lungo le coste dell’alto Adriatico dove è probabile che persistano anche nel pomeriggio quando, invece, prevarranno le schiarite nel resto d’Italia. Temperature senza grosse variazioni, a parte un calo delle massime nelle aree più nebbiose; valori da inizio primavera in gran parte del Paese. Venti per lo più deboli e mari calmi o poco mossi.