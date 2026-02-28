Meteo: 1 marzo con nuvole in aumento. Clima primaverile

Tra domani (domenica 1 marzo) e lunedì 2, il parziale indebolimento dell’alta pressione, consentirà a una debole perturbazione (la numero 1 di marzo) di lambire la nostra Penisola, portando comunque poche deboli piogge solo su alcune zone del Centro-Nord, mentre le temperature, sebbene in leggero calo, rimarranno diffusamente al di sopra della norma, su valori tipici di inizio primavera.

Nella parte centrale della settimana prossima è poi probabile un nuovo rinforzo dell’area anticiclonica, e quindi il perdurare di condizioni meteo nel complesso stabili e insolitamente miti, che comporteranno però anche un ulteriore deterioramento della qualità dell’aria.

Le temperature quindi rimarranno al di sopra delle medie stagionali anche la prossima settimana, pure in montagna, con lo zero termico che sull’Arco Alpino si collocherà in generale tra 2500 e 3000 metri: tutto ciò comporterà, inevitabilmente, un elevato rischio valanghe.

Le previsioni meteo per domenica 1 marzo

Nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Centro-Sud. Nel corso del giorno deboli piogge su Alta Lombardia e Piemonte, con qualche nevicata sulle zone alpine, ma solo a quote elevate. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord e coste adriatiche. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressoché invariate altrove, comunque in generale ben al di sopra della norma. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 2 marzo

Nuvole su tutta Italia, sebbene con qualche momento di tempo soleggiato. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate bagneranno Liguria, Alto Piemonte, Lombardia Occidentale, Toscana, Umbria, Lazio e Appennino Abruzzese; qualche nevicata sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1600 metri. Temperature con poche variazioni e sempre diffusamente al di sopra dei valori medi stagionali.