  Meteo
  Notizie Meteo
  3. Meteo: ancora alta pressione sull'Italia e temperature da mese di...

Meteo: ancora alta pressione sull'Italia e temperature da mese di aprile!

L'alta pressione domina la scena di questo fine febbraio con clima tipico del mese di aprile. Con l'avvio di marzo l'anticiclone si indebolisce.
Previsione27 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Febbraio e l’inverno meteorologico si chiudono con l’alta pressione assoluta protagonista sull’Italia, dove assicura tempo stabile e in gran parte asciutto. Al Centro-Nord permangono nebbie e strati nuvolosi bassi, in un contesto di temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali (anche di 6-8 gradi).

La stabilità atmosferica e la scarsa circolazione dei venti favoriscono anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. Inoltre, le temperature decisamente miti in quota (zero termico intorno a 3000 metri) mantengono elevato il rischio valanghe su diversi settori alpini, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Con l’avvio di marzo l’anticiclone, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento sul suo fianco occidentale. Ne approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo centrale, senza però l’arrivo della parte più attiva delle perturbazioni atlantiche.

Secondo le attuali proiezioni, tra domenica 1 marzo e l’inizio della settimana alcune precipitazioni potrebbero interessare le regioni settentrionali, accompagnate anche da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente. Si tratta però di una tendenza ancora molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 febbraio

Inizio di giornata con cieli grigi e nebbiosi nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sui litorali tirrenici fino all’alta Calabria tirrenica, sulla Sicilia occidentale e meridionale e lungo le coste della Sardegna. Nel corso della giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato ovunque, salvo la persistenza in forma localizzata di alcuni banchi di nubi basse, più probabili lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna e in Liguria.

Temperature massime senza grandi variazioni, ben oltre la media stagionale, con valori diffusamente compresi tra 15 e 20 gradi (da mese di aprile). Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 28 febbraio

Strati nuvolosi bassi o nebbie tra notte e mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud, per lo più diradamento nel corso della giornata. Per il resto tempo soleggiato, con il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna, più estese e dense dalla sera al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve flessione al Nord, senza grandi variazioni altrove, sempre decisamente miti e superiori alla norma, specie nelle aree assolate dove si potranno sfiorare i 20 gradi. Venti deboli, localmente moderati di Scirocco nel canale di Sicilia, da est nel canale di Sardegna. Mari: calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo 27 febbraio: tempo stabile e temperature miti. Fino a quando?
    Previsione27 Febbraio 2026

    Meteo 27 febbraio: tempo stabile e temperature miti. Fino a quando?

    L'anticiclone resiste sull'Italia dove fino al weekend si avrà tempo perlopiù stabile, seppur con qualche nuvola in più. Clima mite e nebbie.
  • Meteo: fino al weekend resiste l'alta pressione, poi cambia qualcosa
    Previsione26 Febbraio 2026

    Meteo: fino al weekend resiste l'alta pressione, poi cambia qualcosa

    L'anticiclone resiste fino al weekend, ma da domenica 1 marzo inizia a indebolirsi con il ritorno delle piogge soprattutto ad inizio settimana.
  • Meteo: alta pressione, clima mite e tante nebbie. Le previsioni
    Previsione26 Febbraio 2026

    Meteo: alta pressione, clima mite e tante nebbie. Le previsioni

    L'anticiclone domina la scena meteo sul'Italia dove anche oggi (26 febbraio) si avrà tempo stabile con clima quasi primaverile. Molte nebbie.
  • Meteo, febbraio si chiude con l'Anticiclone: clima mite e tempo stabile
    Previsione26 Febbraio 2026

    Meteo, febbraio si chiude con l'Anticiclone: clima mite e tempo stabile

    Tempo stabile sull'Italia ma con nubi in aumento al Nord e parte del Centro. Temperature sopra le medie. Le previsioni meteo del 26-27 febbraio
Ultime newsVedi tutte
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Tendenza24 Febbraio 2026
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
