Meteo: ancora alta pressione sull'Italia e temperature da mese di aprile!

Febbraio e l’inverno meteorologico si chiudono con l’alta pressione assoluta protagonista sull’Italia, dove assicura tempo stabile e in gran parte asciutto. Al Centro-Nord permangono nebbie e strati nuvolosi bassi, in un contesto di temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali (anche di 6-8 gradi).

La stabilità atmosferica e la scarsa circolazione dei venti favoriscono anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. Inoltre, le temperature decisamente miti in quota (zero termico intorno a 3000 metri) mantengono elevato il rischio valanghe su diversi settori alpini, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Con l’avvio di marzo l’anticiclone, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento sul suo fianco occidentale. Ne approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo centrale, senza però l’arrivo della parte più attiva delle perturbazioni atlantiche.

Secondo le attuali proiezioni, tra domenica 1 marzo e l’inizio della settimana alcune precipitazioni potrebbero interessare le regioni settentrionali, accompagnate anche da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente. Si tratta però di una tendenza ancora molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 27 febbraio

Inizio di giornata con cieli grigi e nebbiosi nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sui litorali tirrenici fino all’alta Calabria tirrenica, sulla Sicilia occidentale e meridionale e lungo le coste della Sardegna. Nel corso della giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato ovunque, salvo la persistenza in forma localizzata di alcuni banchi di nubi basse, più probabili lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna e in Liguria.

Temperature massime senza grandi variazioni, ben oltre la media stagionale, con valori diffusamente compresi tra 15 e 20 gradi (da mese di aprile). Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 28 febbraio

Strati nuvolosi bassi o nebbie tra notte e mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud, per lo più diradamento nel corso della giornata. Per il resto tempo soleggiato, con il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna, più estese e dense dalla sera al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve flessione al Nord, senza grandi variazioni altrove, sempre decisamente miti e superiori alla norma, specie nelle aree assolate dove si potranno sfiorare i 20 gradi. Venti deboli, localmente moderati di Scirocco nel canale di Sicilia, da est nel canale di Sardegna. Mari: calmi o poco mossi.