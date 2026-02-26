Meteo: fino al weekend resiste l'alta pressione, poi cambia qualcosa

L’alta pressione resta protagonista sull’Italia, garantendo ancora giornate di tempo stabile e in gran parte asciutto. Permangono nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto al Centro-Nord, in un contesto di temperature generalmente superiori alle medie stagionali. La stabilità atmosferica favorisce purtroppo anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. Inoltre, le temperature miti in quota mantengono elevato il rischio valanghe su diversi settori alpini, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Nel comparto euro-mediterraneo l’anticiclone continuerà a dominare la scena, ma con tendenza a un graduale indebolimento nei settori occidentali. Tra il fine settimana e l’inizio della prossima, alcuni ammassi nuvolosi riusciranno a raggiungere il Mediterraneo occidentale e l’Italia, senza però l’arrivo della parte più attiva delle perturbazioni atlantiche.

Secondo le attuali proiezioni, tra lunedì 2 e martedì 3 alcune precipitazioni potrebbero interessare le regioni settentrionali, accompagnate anche da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente. Si tratta però di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per venerdì 27 febbraio

Inizio di giornata con cieli grigi e nebbiosi nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sul medio Adriatico e sui litorali tirrenici fino alla Campania. Soleggiato su Alpi, Appennino centrale e gran parte del Sud.

Nel pomeriggio schiarite anche su pianura piemontese e lombarda; nubi e nebbie in parziale diradamento al Centro; ancora molto nuvoloso o nebbioso in Veneto ed Emilia Romagna e tra Liguria e alta Toscana. Temperature in calo nelle aree con nubi e foschie più persistenti. Venti deboli.

Le previsioni meteo per sabato 28 febbraio

Ancora strati nuvolosi bassi e nebbie in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud, solo in parziale diradamento nelle ore centrali.

Altrove il tempo sarà più soleggiato, con il transito di velature in quota; nel corso del giorno il cielo si manterrà da poco nuvoloso a nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni, sempre relativamente miti, salvo nelle aree più nebbiose.