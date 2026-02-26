FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: alta pressione, clima mite e tante nebbie. Le previsioni

Meteo: alta pressione, clima mite e tante nebbie. Le previsioni

L'anticiclone domina la scena meteo sul'Italia dove anche oggi (26 febbraio) si avrà tempo stabile con clima quasi primaverile. Molte nebbie.
Previsione26 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione resta protagonista sull’Italia, garantendo ancora giornate di tempo stabile, senza precipitazioni, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi soprattutto al Centro-Nord, temperature in generale sopra le medie stagionali, e, purtroppo anche un peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Nel corso del fine settimana però l’anticiclone tenderà a indebolirsi a partire dal Mediterraneo occidentale, consentendo l’avvicinamento delle perturbazioni atlantiche al nostro Paese, ma senza l’arrivo della loro parte più attiva; gli afflussi di masse d’aria umida da sud però saranno in grado di determinare un aumento della copertura nuvolosa in alcune regioni già da domenica 1 marzo.

Tra lunedì 2 e martedì 3 le attuali proiezioni indicano la possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali. Questa tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 26 febbraio)

Alta pressione e stabilità atmosferica anche in questa giornata, con la presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi compatti in molte aree di pianura e nelle valli del Centro-Nord e sulle coste tirreniche del Centro, in diradamento nelle ore centrali del giorno, eccetto lungo le coste dell’alto Adriatico dove saranno più persistenti; ampie schiarite nel resto d’Italia.

In serata le nebbie torneranno a formarsi anche in Emilia, basso Veneto e poi nella notte in gran parte del Centro-Nord, fino alle coste della Campania. Temperature minime in calo al Nord; poche variazioni nelle massime, con valori oltre la media, tranne nelle aree più nebbiose. Venti per lo più deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 27 febbraio

Inizio di giornata con cieli grigi e nebbiosi nelle zone di pianura e costiere del Nord, nelle valli del Centro, sul medio Adriatico e sui litorali tirrenici fino alla Campania.

Soleggiato su Alpi, Appennino centrale e gran parte del Sud. Nel pomeriggio schiarite anche su pianura piemontese e lombarda; nubi e nebbie in parziale diradamento al Centro; ancora molto nuvoloso o nebbioso in Veneto ed Emilia Romagna e tra Liguria e alta Toscana. Temperature in calo nelle aree con nubi e foschie più persistenti. Venti deboli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fino al weekend resiste l'alta pressione, poi cambia qualcosa
    Previsione26 Febbraio 2026

    Meteo: fino al weekend resiste l'alta pressione, poi cambia qualcosa

    L'anticiclone resiste fino al weekend, ma da domenica 1 marzo inizia a indebolirsi con il ritorno delle piogge soprattutto ad inizio settimana.
  • Meteo, febbraio si chiude con l'Anticiclone: clima mite e tempo stabile
    Previsione26 Febbraio 2026

    Meteo, febbraio si chiude con l'Anticiclone: clima mite e tempo stabile

    Tempo stabile sull'Italia ma con nubi in aumento al Nord e parte del Centro. Temperature sopra le medie. Le previsioni meteo del 26-27 febbraio
  • Meteo, 26-27 febbraio con stabilità, nebbie e temperature sopra la norma
    Previsione25 Febbraio 2026

    Meteo, 26-27 febbraio con stabilità, nebbie e temperature sopra la norma

    Prosegue la fase di tempo stabile sull'Italia per la presenza dell'alta pressione. Peggiora la qualità dell'aria nelle aree urbane. Le previsioni meteo del 26-27 febbraio
  • Meteo, 25-26 febbraio con tempo stabile, smog in aumento e clima mite
    Previsione25 Febbraio 2026

    Meteo, 25-26 febbraio con tempo stabile, smog in aumento e clima mite

    Alta pressione sull'Italia: non passano le perturbazioni. Nebbie e livelli di inquinamento in aumento in Val Padana. Le previsioni meteo del 25-26 febbraio
Ultime newsVedi tutte
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Tendenza24 Febbraio 2026
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Febbraio ore 16:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154