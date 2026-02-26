FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza

La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Tendenza26 Febbraio 2026 - ore 11:13 - Redatto da Meteo.it
Nei primi giorni di marzo su gran parte dell’Europa centro-meridionale e dell’area mediterranea dovrebbe ancora prevalere un campo di pressione relativamente alta e livellata. Si tratterà però di un anticiclone meno robusto rispetto a quello attuale, specie in quota dove le correnti diverranno più ondulate per il transito di modesti disturbi che dall’Atlantico si infiltreranno verso il continente.

Inoltre, nei primi giorni della prossima settimana una circolazione di bassa pressione tenderà ad approfondirsi con centro sul Marocco da dove potrà influire sull’andamento del tempo della penisola iberica e del Mediterraneo occidentale fino a lambire le nostre Isole maggiori dove potrà instaurarsi un flusso umido sciroccale. Anche sull’Italia i passaggi nuvolosi potranno divenire più probabili: in particolare, un sistema nuvoloso un po’ più organizzato accompagnato da alcune precipitazioni dovrebbe transitare lunedì 2 marzo tra il settore attorno al Ligure e le regioni settentrionali.  La massa d’aria sull’Italia dovrebbe rimanere mite con temperature per lo più oltre le medie anche se con un’anomalia un po’ più contenuta rispetto a quella di questi ultimi giorni di febbraio.

Domenica 1° marzo dovrebbero prevalere le nuvole al Nord, nel settore ligure, sul medio Adriatico e in Sardegna, nuvole che faranno calare il rischio di nebbie in questi settori. In particolare le nuvole saranno in ulteriore intensificazione nella seconda parte del giorno al Nordovest con la possibilità di deboli precipitazioni in Valle d’Aosta e nel nord ed ovest del Piemonte con neve nei settori alpini oltre i 1700 metri circa. Sul resto d’Italia tempo un po’ più soleggiato con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, specie nelle zone interne e nel settore ionico; nel primo mattino possibili locali nebbie nelle valli interne del Centro. Le temperature saranno in lieve calo nelle aree più nuvolose del Nord. Venti in prevalenza di Scirocco tenderanno a intensificarsi sui mari occidentali fino a divenire moderati nei canali delle Isole e sul Tirreno sud-occidentale dove i mari diverranno mossi.

Ad inizio settimana, e quindi nei primi giorni di marzo, qualche pioggia al Centro-Nord: la tendenza meteo

Lunedì 2, come detto, nuvole più attive scorreranno al Nord e nel settore ligure con alcune precipitazioni; piogge localmente moderate possibili tra la Liguria e il nordovest della Toscana, piogge probabili ma più deboli anche tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia, in generale più sporadiche nel resto del Piemonte, della Toscana e della pianura padano-veneta. Diverse nuvole transiteranno anche al Centrosud ma sostanzialmente senza fenomeni. Temperature nel complesso stabili o in lieve calo nelle massime. Venti in ulteriore intensificazione sui mari occidentali con uno Scirocco fino a forte sulla Sardegna.

Proprio gli umidi venti di Scirocco sulla Sardegna potranno essere l’elemento saliente anche tra martedì 3 e mercoledì 4, quando l’isola potrà essere interessata da locali piogge o rovesci. Giornate invece asciutte secondo le attuali proiezioni nel resto d’Italia. Per conferme e ulteriori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

