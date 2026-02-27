FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: sabato 28 clima molto mite! Da domenica 1 marzo cambia qualcosa

Domani, ultimo giorno di febbraio, l'Italia vivrà un'altra giornata perlopiù soleggiata con un clima da primavera inoltrata. Le previsioni meteo
Previsione27 Febbraio 2026 - ore 12:28 - Redatto da Meteo.it
Febbraio e l’inverno meteorologico volgono al termine con l’alta pressione ancora ben salda sull’Italia, dove assicura tempo stabile e un clima da primavera inoltrata, in un contesto di temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali (anche di 6-8 gradi). La stabilità atmosferica e la scarsa circolazione dei venti favoriscono la formazione e talvolta la persistenza di strati bassi o nebbie, ma anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. Inoltre, le temperature anomale a tutte le quote (zero termico intorno a 3000 metri) mantengono elevato il rischio valanghe nelle Alpi, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Con l’avvio di marzo l’anticiclone, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento sul suo fianco occidentale. Ne approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo centrale: in particolare, la coda di una debole perturbazione atlantica (la n.1 del mese) in transito attraverso l’Europa continentale lambirà le regioni del Centro-Nord tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, con alcune precipitazioni al momento più probabili sulle regioni nord-occidentali, insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente. Si tratta però di una tendenza ancora incerta; restate aggiornati.

Le previsioni meteo per sabato 28 febbraio

Strati nuvolosi bassi o nebbie tra notte e mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud, per lo più diradamento nel corso della giornata. Per il resto tempo soleggiato, con il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna, più estese e dense dalla sera al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve flessione al Nord, senza grandi variazioni altrove, sempre decisamente miti e superiori alla norma, specie nelle aree assolate dove si potranno toccare i 20-21 gradi. Venti deboli, localmente moderati di Scirocco nel canale di Sicilia, da est nel canale di Sardegna. Mari: calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 1 marzo

Al Sud, sulla Sicilia e sulle regioni del medio Adriatico tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali nebbie o strati bassi tra notte e mattino lungo i litorali e nelle valli interne. Nel resto del Paese nuvolosità variabile sin dal mattino, più densa e compatta al Nord-Ovest, su Emilia Romagna e Veneto dove non si escludono locali nebbie all’alba. Isolate deboli precipitazioni su Piemonte, Liguria di ponente ed estremo nord della Lombardia, nevose nelle Alpi a quote elevate.

Temperature massime per lo più in lieve flessione, ma sempre miti per il periodo. Venti deboli, con tendenza ad un rinforzo dello Scirocco sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.

