FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco...

Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove

La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
Tendenza27 Febbraio 2026 - ore 12:09 - Redatto da Meteo.it
Tendenza27 Febbraio 2026 - ore 12:09 - Redatto da Meteo.it

Nei primi giorni di marzo su gran parte dell’Europa centro-meridionale e dell’area mediterranea dovrebbe ancora prevalere un campo di alta pressione. Si tratterà però di un anticiclone meno robusto rispetto a quello attuale, specie in quota dove le correnti diverranno più ondulate per il transito di modesti sistemi nuvolosi che dall’Atlantico si spingeranno verso il continente.

Anche sul alcune nostre regioni si vedranno alcuni sistemi nuvolosi, in particolare si conferma la possibilità di nuvolosità accompagnata da qualche sporadica precipitazione in arrivo lunedì 2 marzo in Sardegna, al Nord-Ovest e al Centro, a partire dall’isola, da Liguria e Toscana. Va evidenziato che gli effetti in termini di piogge non sono ancora delineati con chiarezza dai modelli di previsione: in ogni caso si dovrebbe trattare di precipitazioni deboli e isolate probabili in Liguria e Piemonte.

Inoltre, nei primi giorni della prossima settimana una circolazione di bassa pressione tenderà ad approfondirsi con centro sul Marocco da dove potrà influire sull’andamento del tempo della Penisola Iberica e del Mediterraneo occidentale fino a lambire le nostre Isole maggiori, dove darà luogo ad un intenso flusso umido sciroccale, con qualche poggia martedì 3 sulla Sardegna orientale e in seguito sulla Sicilia sud occidentale.

Nei primi giorni di marzo anticiclone in indebolimento e ritorno di qualche pioggia sull'Italia: la tendenza meteo

Lunedì 2 nuvoloso o molto nuvoloso al Nord-Ovest, in gran parte del Centro e in Campania, come anticipato, con deboli piogge in Liguria e Piemonte; a inizio giornata nuvole in veloce transito in Sardegna; cielo poco nuvoloso nel resto del Paese, con rasserenamenti che resistono sulle Alpi orientali e in parte del Sud. Di notte e al mattino possibile presenza di nubi basse e locali nebbie in pianura e coste venete e dell’Emilia Romagna.

Temperature massime ancora oltre la media quasi ovunque, ma in lieve calo nelle aree con nubi più compatte. Venti di Scirocco in graduale rinforzo sulle Isole e mari circostanti, anche forti in Sardegna, dove come anticipato martedì daranno luogo a qualche pioggia. Martedì la ventilazione sarà più intensa, oltre che sulle Isole, anche nel Tirreno e sul Ligure.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
    Tendenza26 Febbraio 2026

    Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza

    La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
  • Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
    Tendenza25 Febbraio 2026

    Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza

    Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
  • Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
    Tendenza24 Febbraio 2026

    Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza

    Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
  • Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?
    Tendenza23 Febbraio 2026

    Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?

    L'anticiclone assicura all'Italia e a varie zone d'Europa un periodo di bel tempo e temperature insolitamente miti. Nel weekend cambia qualcosa.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Tendenza25 Febbraio 2026
Meteo, weekend stabile con più nubi e clima mite: la tendenza
Alta pressione ancora protagonista ma con molte nebbie e nuvolosità in transito. Temperature sopra le medie e clima mite. La tendenza meteo del weekend
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Tendenza24 Febbraio 2026
Meteo, fine febbraio-inizio marzo stabile ma più nuvoloso: la tendenza
Temperature ancora sopra la norma in molte zone con maggiore nuvolosità nel weekend che segnerà l'avvio di marzo. La tendenza meteo dal 27 febbraio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Febbraio ore 16:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154