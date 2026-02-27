Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove

Nei primi giorni di marzo su gran parte dell’Europa centro-meridionale e dell’area mediterranea dovrebbe ancora prevalere un campo di alta pressione. Si tratterà però di un anticiclone meno robusto rispetto a quello attuale, specie in quota dove le correnti diverranno più ondulate per il transito di modesti sistemi nuvolosi che dall’Atlantico si spingeranno verso il continente.

Anche sul alcune nostre regioni si vedranno alcuni sistemi nuvolosi, in particolare si conferma la possibilità di nuvolosità accompagnata da qualche sporadica precipitazione in arrivo lunedì 2 marzo in Sardegna, al Nord-Ovest e al Centro, a partire dall’isola, da Liguria e Toscana. Va evidenziato che gli effetti in termini di piogge non sono ancora delineati con chiarezza dai modelli di previsione: in ogni caso si dovrebbe trattare di precipitazioni deboli e isolate probabili in Liguria e Piemonte.

Inoltre, nei primi giorni della prossima settimana una circolazione di bassa pressione tenderà ad approfondirsi con centro sul Marocco da dove potrà influire sull’andamento del tempo della Penisola Iberica e del Mediterraneo occidentale fino a lambire le nostre Isole maggiori, dove darà luogo ad un intenso flusso umido sciroccale, con qualche poggia martedì 3 sulla Sardegna orientale e in seguito sulla Sicilia sud occidentale.

Nei primi giorni di marzo anticiclone in indebolimento e ritorno di qualche pioggia sull'Italia: la tendenza meteo

Lunedì 2 nuvoloso o molto nuvoloso al Nord-Ovest, in gran parte del Centro e in Campania, come anticipato, con deboli piogge in Liguria e Piemonte; a inizio giornata nuvole in veloce transito in Sardegna; cielo poco nuvoloso nel resto del Paese, con rasserenamenti che resistono sulle Alpi orientali e in parte del Sud. Di notte e al mattino possibile presenza di nubi basse e locali nebbie in pianura e coste venete e dell’Emilia Romagna.

Temperature massime ancora oltre la media quasi ovunque, ma in lieve calo nelle aree con nubi più compatte. Venti di Scirocco in graduale rinforzo sulle Isole e mari circostanti, anche forti in Sardegna, dove come anticipato martedì daranno luogo a qualche pioggia. Martedì la ventilazione sarà più intensa, oltre che sulle Isole, anche nel Tirreno e sul Ligure.