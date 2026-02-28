FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: weekend al via con clima da primavera inoltrata! Marzo cambia le cose

Il weekend che ha inizio oggi (sabato 28 febbraio) vede ancora un anticiclone molto robusto sull'Italia, ma da domenica 1 marzo inizia a cedere.
Previsione28 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Febbraio e l’inverno meteorologico volgono al termine con l’alta pressione ancora ben salda sull’Italia, dove assicura tempo stabile e un clima da primavera inoltrata, in un contesto di temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali (anche di 6-8 gradi). La stabilità atmosferica e la scarsa circolazione dei venti favoriscono la formazione e talvolta la persistenza di strati bassi o nebbie, ma anche un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane. Inoltre, le temperature anomale a tutte le quote (zero termico intorno a 3000 metri) mantengono elevato il rischio valanghe nelle Alpi, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Con l’avvio di marzo l’anticiclone, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento sul suo fianco occidentale. Ne approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo centrale: in particolare, la coda di una debole perturbazione atlantica (la n.1 del mese) in transito attraverso l’Europa continentale lambirà le regioni del Centro-Nord tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, con alcune precipitazioni al momento più probabili sulle regioni nord-occidentali, insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di ponente. Si tratta però di una tendenza ancora incerta; restate aggiornati.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 28 febbraio

Strati nuvolosi bassi o nebbie tra notte e mattino in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli e lungo diversi tratti costieri del Centro-Sud, per lo più diradamento nel corso della giornata. Per il resto tempo soleggiato, con il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna, più estese e dense dalla sera al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve flessione al Nord, senza grandi variazioni altrove, sempre decisamente miti e superiori alla norma, specie nelle aree assolate dove si potranno toccare i 20-21 gradi. Venti deboli, localmente moderati di Scirocco nel canale di Sicilia, da est nel canale di Sardegna. Mari: calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 1 marzo

Al Sud, sulla Sicilia e sulle regioni del medio Adriatico tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali nebbie o strati bassi tra notte e mattino lungo i litorali e nelle valli interne. Nel resto del Paese nuvolosità variabile sin dal mattino, più densa e compatta al Nord-Ovest, su Emilia Romagna e Veneto dove non si escludono locali nebbie all’alba. Isolate deboli precipitazioni su Piemonte, Liguria di ponente ed estremo nord della Lombardia, nevose nelle Alpi a quote elevate.

Temperature massime per lo più in lieve flessione, ma sempre miti per il periodo. Venti deboli, con tendenza ad un rinforzo dello Scirocco sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.

Ultimo aggiornamento Sabato 28 Febbraio ore 09:49

