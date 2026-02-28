FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: anticiclone nel weekend, ma da domani (1 marzo) cambia qualcosa

L'alta pressione resiste nel weekend, ma da domani (domenica 1 marzo) si indebilisce leggermente consentendo l'arrivo di qualche pioggia.
Previsione28 Febbraio 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione rimarrà protagonista anche nel fine settimana, caratterizzato quindi da tempo stabile e asciutto, sebbene con momenti di cielo grigio a causa di nebbie e nubi basse, e soprattutto da temperature ben al di sopra delle medie stagionali, in alcuni casi anche di 7-8 gradi. La stabilità atmosferica e la scarsa ventilazione causeranno purtroppo anche un ulteriore progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Inoltre, le temperature risulteranno alte in modo anomalo a tutte le quote (zero termico intorno a 3000 metri), determinando un elevato rischio valanghe in gran parte dell’Arco Alpino, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Con gli inizi di marzo l’alta pressione, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento, di cui approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo Centrale e quindi anche la nostra Penisola: in particolare, la coda di una debole perturbazione atlantica (la n.1 del mese), tra domani (domenica 1) e lunedì 2 marzo, lambirà le regioni del Centro-Nord, dove porterà anche qualche pioggia, che al momento appare più probabile sulle regioni nord-occidentali; si tratta però di una tendenza ancora incerta. Restate aggiornati.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 28 febbraio

Sabato a inizio giornata un po’ di nebbie e di nubi basse su Pianura Padana, Alto Adriatico, nelle valli e lungo alcuni tratti di costa del Centro-Sud, comunque in gran parte in dissolvimento nel corso del mattino. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, con appena il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord, senza grandi variazioni altrove: valori sempre in generale ben al di sopra della norma, con punte anche di 20-21 gradi. Venti per lo più deboli; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 1 marzo

Al Sud e nel medio versante adriatico tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali nebbie o strati bassi tra notte e mattino lungo i litorali e nelle valli interne. Nel resto del Paese nuvolosità variabile sin dal mattino, più densa e compatta al Nord-Ovest, su Emilia Romagna e Veneto dove non si escludono locali nebbie all’alba. Isolate deboli precipitazioni su Piemonte, Liguria di ponente ed estremo nord della Lombardia, nevose nelle Alpi a quote elevate.

Temperature massime per lo più in lieve flessione, ma sempre miti per il periodo. Venti deboli, con tendenza ad un rinforzo dello Scirocco sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.

  • Meteo: 1 marzo con nuvole in aumento. Clima primaverile
    Previsione28 Febbraio 2026

    Meteo: 1 marzo con nuvole in aumento. Clima primaverile

    Domani, domenica 1 marzo, l'anticiclone si indebolisce leggermente con conseguente aumento delle nuvole ma senza piogge rilevanti. Clima mite.
  • Meteo: weekend al via con clima da primavera inoltrata! Marzo cambia le cose
    Previsione28 Febbraio 2026

    Meteo: weekend al via con clima da primavera inoltrata! Marzo cambia le cose

    Il weekend che ha inizio oggi (sabato 28 febbraio) vede ancora un anticiclone molto robusto sull'Italia, ma da domenica 1 marzo inizia a cedere.
  • Meteo: sabato 28 clima molto mite! Da domenica 1 marzo cambia qualcosa
    Previsione27 Febbraio 2026

    Meteo: sabato 28 clima molto mite! Da domenica 1 marzo cambia qualcosa

    Domani, ultimo giorno di febbraio, l'Italia vivrà un'altra giornata perlopiù soleggiata con un clima da primavera inoltrata. Le previsioni meteo
  • Meteo: ancora alta pressione sull'Italia e temperature da mese di aprile!
    Previsione27 Febbraio 2026

    Meteo: ancora alta pressione sull'Italia e temperature da mese di aprile!

    L'alta pressione domina la scena di questo fine febbraio con clima tipico del mese di aprile. Con l'avvio di marzo l'anticiclone si indebolisce.
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Tendenza28 Febbraio 2026
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Nei primi giorni di marzo l'anticiclone si indebolisce, con rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole e possibile peggioramento da giovedì 5.
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
Tendenza27 Febbraio 2026
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
Tendenza26 Febbraio 2026
Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
