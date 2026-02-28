Meteo: anticiclone nel weekend, ma da domani (1 marzo) cambia qualcosa

L’alta pressione rimarrà protagonista anche nel fine settimana, caratterizzato quindi da tempo stabile e asciutto, sebbene con momenti di cielo grigio a causa di nebbie e nubi basse, e soprattutto da temperature ben al di sopra delle medie stagionali, in alcuni casi anche di 7-8 gradi. La stabilità atmosferica e la scarsa ventilazione causeranno purtroppo anche un ulteriore progressivo peggioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Inoltre, le temperature risulteranno alte in modo anomalo a tutte le quote (zero termico intorno a 3000 metri), determinando un elevato rischio valanghe in gran parte dell’Arco Alpino, dove il manto nevoso risulta ancora instabile.

Con gli inizi di marzo l’alta pressione, pur continuando a dominare la scena italiana, subirà un leggero indebolimento, di cui approfitteranno alcuni ammassi nuvolosi, che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo Centrale e quindi anche la nostra Penisola: in particolare, la coda di una debole perturbazione atlantica (la n.1 del mese), tra domani (domenica 1) e lunedì 2 marzo, lambirà le regioni del Centro-Nord, dove porterà anche qualche pioggia, che al momento appare più probabile sulle regioni nord-occidentali; si tratta però di una tendenza ancora incerta. Restate aggiornati.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 28 febbraio

Sabato a inizio giornata un po’ di nebbie e di nubi basse su Pianura Padana, Alto Adriatico, nelle valli e lungo alcuni tratti di costa del Centro-Sud, comunque in gran parte in dissolvimento nel corso del mattino. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, con appena il transito di velature in quota al Nord e sulla Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord, senza grandi variazioni altrove: valori sempre in generale ben al di sopra della norma, con punte anche di 20-21 gradi. Venti per lo più deboli; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 1 marzo

Al Sud e nel medio versante adriatico tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali nebbie o strati bassi tra notte e mattino lungo i litorali e nelle valli interne. Nel resto del Paese nuvolosità variabile sin dal mattino, più densa e compatta al Nord-Ovest, su Emilia Romagna e Veneto dove non si escludono locali nebbie all’alba. Isolate deboli precipitazioni su Piemonte, Liguria di ponente ed estremo nord della Lombardia, nevose nelle Alpi a quote elevate.

Temperature massime per lo più in lieve flessione, ma sempre miti per il periodo. Venti deboli, con tendenza ad un rinforzo dello Scirocco sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.