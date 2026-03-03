Meteo, 6-7 marzo instabile sulle Isole: la tendenza

Durante gli ultimi giorni della settimana la maggioranza delle regioni italiane resterà sotto l’influsso di un’area di alta pressione posizionata sul settore centro orientale del continente. Solo le isole maggiori, la Sardegna in particolare, resteranno ai margini dell’anticiclone, coinvolte invece da una depressione centrata a sud delle isole Baleari e investite da venti più umidi di Scirocco. In tutta l’Italia le temperature saranno miti e tipicamente primaverili per tutto il periodo.

Tendenza meteo: vortice in azione su Sicilia e Sardegna dal 6 marzo

Venerdì 6 tra la notte ed il mattino formazione di nebbie diffuse sul settore centrale e orientale della Pianura Padana. In giornata al Nord e sulle regioni peninsulari tempo generalmente soleggiato, sulle isole maggiori cielo nuvoloso. La probabilità di rovesci sparsi sarà maggiore nel sud della Sardegna, ma non se ne escludono di isolati anche in Sicilia. Venti di Scirocco da tesi a forti nei canali di Sicilia e di Sardegna.

Sabato 7 la situazione complessiva sarà simile, ma con un possibile aumento della nuvolosità sulla Calabria ionica e un diminuito rischio di nebbie sulle pianure del Nord. Possibili rovesci in Sardegna, specialmente nel sud dell’isola; dal pomeriggio possibilità di rovesci o temporali in Sicilia, più probabili nelle zone interne.

Gli ultimi aggiornamenti confermano la persistenza del tempo soleggiato sulle regioni centro settentrionali anche per domenica. Tempo localmente più instabile sulle isole e al Sud, in particolare in Calabria e sulla Campania.