Meteo, 3-4 marzo con nuvole e forte Scirocco: le previsioni

Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano il rinforzo di un vasto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che dovrebbe insistere per almeno una settimana o 10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. In queste condizioni saranno poche le precipitazioni che si osserveranno sui Paesi dell’Europa centro-orientale e nell’area del Baltico: le piovose perturbazioni atlantiche, infatti, una volta raggiunti i settori occidentali del continente, saranno costrette a deviare verso il Mare di Norvegia senza riuscire a penetrare nel cuore dell’Europa. All’interno di questo schema circolatorio sarà inglobata anche l’Italia dove, tra oggi e giovedì, il temporaneo e lieve indebolimento della struttura anticiclonica, consentirà il passaggio di modesti corpi nuvolosi, associati a scarse precipitazioni. Nella seconda parte della settimana, invece, una perturbazione (la n.2 di marzo)associata all’area ciclonica che nel frattempo si è isolata tra la Penisola iberica e il Marocco, risalendo verso nordest, coinvolgerà in parte anche le nostre Isole maggiori dove si profila un peggioramento e una fase più instabile tra venerdì e domenica, con occasione per alcune precipitazioni. Si tratta di una tendenza ovviamente ancora molto incerta, da seguire nei prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, la massa d’aria sopra l’Italia resterà mite con temperature sempre superiori alla norma.

Previsioni meteo per martedì 3 marzo

Condizioni di generale e spiccata variabilità, con alternanza frequente di annuvolamenti e schiarite. Tratti soleggiati più ampi e duraturi inizialmente su Alpi, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, dal pomeriggio anche sulle pianure di Nord-Ovest e in serata al Nord-Est. Nella seconda parte della giornata nubi in aumento sulle Isole maggiori, con locali piogge dalla sera sulla Sardegna. In mattinata presenza di nebbie o strati bassi sulla Val Padana e lungo le coste del medio-alto Adriatico, ma in diradamento. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori molto miti, generalmente compresi tra 14 e 20 gradi. Venti di Scirocco in sensibile rinforzo in Sardegna e nel Canale di Sicilia, con i rispettivi mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 4 marzo

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di strati bassi o nebbie nella notte e in mattinata sulla val padana, in Emilia Romagna e lungo le coste adriatiche, in dissolvimento col passar delle ore. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti anche estesa e densa sulle regioni centrali, associata a sporadiche piogge. All’estremo Sud e sulle Isole, dal pomeriggio, tendenza a qualche apertura anche ampia. Temperature senza grosse variazioni, sempre miti per il periodo, con punte localmente oltre 20 gradi sulla Sardegna, complici i venti di Scirocco che soffieranno con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari fino a molto mossi i canali delle Isole e il mare di Sardegna.