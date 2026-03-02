Meteo: martedì 3 con Scirocco in rinforzo sulle Isole! Le previsioni

Anche gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano il rinforzo di un vasto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che dovrebbe insistere per almeno una settimana o 10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. In queste condizioni, saranno poche le precipitazioni che si osserveranno sui Paesi dell’Europa centro-orientale e nell’area del Baltico, proprio per il fatto che le piovose perturbazioni atlantiche, una volta raggiunti i settori occidentali del continente, saranno costrette a deviare verso il Mare di Norvegia senza riuscire a penetrare nel cuore dell’Europa.

Sui Paesi meridionali, compresa l’Italia, qualche sistema nuvoloso, approfittando di un parziale indebolimento della struttura anticiclonica, riuscirà a farsi strada, ma senza portare precipitazioni particolarmente diffuse e insistenti. In queste ore le nostre regioni subiranno ancora gli effetti della prima perturbazione di marzo che lascerà anche uno strascico fino a mercoledì 4, mentre nella seconda parte della settimana, in vista di un nuovo rinvigorimento dell’alta pressione, è più probabile che torneranno a prevalere condizioni di stabilità, eccetto sulle isole maggiori lambite da una perturbazione quasi stazionaria fra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa.

E sarà proprio il vortice ciclonico che accompagnerà questa perturbazione a innescare una intensa ventilazione di Scirocco sui nostri mari occidentali, in particolare intoro alle Isole. In tutta questa fase, la massa d’aria che graviterà intorno all’Italia rimarrà ancora relativamente mite contribuendo a mantenere le temperature oltre i valori normali.

Le previsioni meteo per martedì 3 marzo

Nuvolosità sparsa e irregolare, alternata anche a schiarite ampie su Alpi, Lazio e regioni meridionali. Al mattino presenza di nebbie e strati bassi in Valpadana, in graduale diradamento. Non si escludono sporadiche piogge in Toscana, lungo l’Appennino centro-settentrionale e in Sardegna. In serata rasserenamenti ampi al Nord-Ovest e in Toscana.

Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori ancora sopra la media in quasi tutto il Paese. Scirocco in sensibile rinforzo in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, a tratti compatta e associata a nebbie fra notte e mattina in pianura Padana e lungo il versante adriatico. Nel pomeriggio sporadiche piogge possibili fra Abruzzo e Molise; qualche nebbia persiste sulle coste dell’alto Adriatico; maggiori schiarite al Nord-Ovest.

Temperature senza grosse variazioni, sempre relativamente miti. Insistono intensi venti di Scirocco intorno alle isole maggiori, con mari fino a molto mossi.