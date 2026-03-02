FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: 2-3 marzo con nuvole e qualche pioggia. Le previsioni

Una debole perturbazione (la n1 di marzo) transita sull'Italia con strascichi fino a mercoledì 4. Temperature in leggera flessione ma sempre miti
Previsione2 Marzo 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Le attuali proiezioni modellistiche evidenziano, con buona probabilità, un pronunciato sviluppo di un promontorio anticiclonico verso l’Europa centro-settentrionale che dovrebbe insistere per almeno una settimana o 10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica.

In queste condizioni, per tutta la prima decade di marzo saranno poche le precipitazioni che si osserveranno sui Paesi dell’Europa centro-orientale e nell’area del Baltico, proprio per il fatto che le piovose perturbazioni atlantiche, una volta raggiunti i settori occidentali del continente, saranno costrette a deviare verso il Mare di Norvegia senza riuscire a penetrare nel cuore dell’Europa.

Sui Paesi meridionali, compresa l’Italia, qualche sistema nuvoloso, approfittando di un parziale indebolimento della struttura anticiclonica, riuscirà a farsi strada, ma senza portare precipitazioni particolarmente diffuse e insistenti.

In queste ore le nostre regioni subiranno ancora gli effetti della prima perturbazione di marzo che lascerà anche uno strascico fino a mercoledì 4, mentre nella seconda parte della settimana, in vista di un nuovo rinvigorimento dell’alta pressione, è più probabile che torneranno a prevalere condizioni di stabilità. In tutta questa fase, la massa d’aria che graviterà intorno all’Italia rimarrà ancora relativamente mite contribuendo a mantenere le temperature oltre i valori normali.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 2 marzo

Prevalenza di nuvole in tutto il Paese, ma con anche qualche temporanea schiarita nel corso della giornata. Precipitazioni isolate e intermittenti, anche sotto forma di rovescio o temporale, al Nord e, dal pomeriggio, anche su parte del Centro, con quota neve intorno a 1600-1700 metri nel settore alpino.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, per lo più leggermente sopra la media. Venti da sud o sud-est, localmente moderati sui mari meridionali e occidentali.

Le previsioni meteo per martedì 3 marzo

Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite ampie su Alpi, Lazio e regioni meridionali. Al mattino presenza di nebbie e strati bassi in Val Padana, in graduale diradamento. Non si escludono sporadiche piogge in Toscana, lungo l’Appennino centro-settentrionale e in Sardegna.

In serata rasserenamenti al Nord-Ovest e in Toscana. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e al Centro, con valori in generale relativamente miti. Scirocco in sensibile rinforzo in Sardegna.

