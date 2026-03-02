FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile so...

Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni

Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si rinforza nuovamente sull'Italia dove solo in due regioni sarà più instabile. Clima mite.
Tendenza2 Marzo 2026 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it
Tendenza2 Marzo 2026 - ore 11:31 - Redatto da Meteo.it

Nella seconda parte della settimana su gran parte dell’Europa continuerà a dominare un vasto promontorio di alta pressione, in grado di contrastare il normale flusso atlantico verso il nostro continente. Si tratta di una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica che dovrebbe perdurare per tutta la prima decade di marzo: le piovose perturbazioni atlantiche, una volta raggiunti i settori più occidentali del continente, saranno costrette a deviare verso il Mare di Norvegia andando ad interessare i settori settentrionali della Scandinavia. Anche l’Italia, secondo le attuali proiezioni a lungo termine, dovrebbe rimanere protetta da questo vasto anticiclone.

Probabilmente, soltanto le nostre due Isole maggiori potrebbero risentire marginalmente di un’area depressionaria che si posizionerà tra la penisola iberica e il vicino Nord Africa. Su Sardegna e Sicilia soffieranno moderati venti di Scirocco e a tratti il tempo sarà instabile con occasione per alcune sporadiche precipitazioni.

L’evoluzione meteorologica appena delineata vedrà anche una persistenza dell’attuale massa d’aria mite per la stagione; le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie stagionali con scarti anche dell’ordine di 6-8 gradi al Centro-Nord. Sulle Alpi, lo zero termico oscillerà intorno ai 2500 metri fino a toccare localmente i 2700-2800 metri.

Tra giovedì e venerdì tempo instabile solo su Sicilia e Sardegna: la tendenza meteo

Giovedì 5 gli ammassi nuvolosi presenti sul Mediterraneo occidentale avanzeranno verso levante, andando ad interessare la Sardegna e la Sicilia dove la giornata risulterà in prevalenza nuvolosa ma senza portare piogge che invece potrebbero arrivare nella giornata di venerdì 6. Si tratterà comunque di precipitazioni deboli e isolate. Tra il Tirreno e le due Isole maggiori soffieranno moderati venti da est o sudest, fino a tesi o localmente forti di Scirocco in Sardegna e Canale di Sicilia dove i mari saranno molto mossi.

Nel resto d’Italia tempo decisamente più stabile e soleggiato specie nelle ore centrali del giorno mentre di notte e al mattino cieli grigi per nebbie e nubi basse, anche diffuse, sulla pianura padana centro-orientale e lungo tutto l’Adriatico dalle Venezie fino alla Puglia; qualche banco di nebbia si formerà anche nelle valli del Centro. Temperature senza grandi variazioni: massime pomeridiane fino a 15-16 gradi al Nord, 17-19 al Centro-Sud.

Nel fine settimana del 7-8 marzo (Festa della Donna) il tempo dovrebbe tornare ad essere più soleggiato e stabile nelle due Isole maggiori ma anche in pianura padana e lungo l’Adriatico dove il rischio di formazione di nebbie e nubi basse sarà decisamente più basso. Le temperature potrebbero così ulteriormente aumentare.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
    Tendenza1 Marzo 2026

    Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?

    La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede ancora un dominio dell'alta pressione con tempo instabile solo nelle Isole maggiori.
  • Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
    Tendenza28 Febbraio 2026

    Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza

    Nei primi giorni di marzo l'anticiclone si indebolisce, con rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole e possibile peggioramento da giovedì 5.
  • Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
    Tendenza27 Febbraio 2026

    Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove

    La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
  • Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza
    Tendenza26 Febbraio 2026

    Meteo: primi giorni di marzo con ritorno delle piogge. La tendenza

    La tendenza meteo per la prossima settimana, ovvero i primi giorni di marzo, indica un indebolimento dell'anticiclone con ritorno delle piogge.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
Tendenza1 Marzo 2026
Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede ancora un dominio dell'alta pressione con tempo instabile solo nelle Isole maggiori.
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Tendenza28 Febbraio 2026
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Nei primi giorni di marzo l'anticiclone si indebolisce, con rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole e possibile peggioramento da giovedì 5.
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
Tendenza27 Febbraio 2026
Meteo: inizio marzo con qualche pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove
La tendenza meteo per i primi giorni di marzo vede un anticiclone meno robusto sull'Italia dove transiteranno alcuni deboli sistemi nuvolosi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Marzo ore 13:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154