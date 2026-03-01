FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede ancora un dominio dell'alta pressione con tempo instabile solo nelle Isole maggiori.
Tendenza1 Marzo 2026 - ore 12:27 - Redatto da Meteo.it
Nel resto della settimana su gran parte dell’Europa centro-orientale continuerà a prevalere un vasto campo di alta pressione in grado di contrastare il flusso delle correnti atlantiche che continueranno a faticare ad avanzare verso est e per lo più si limiteranno ad alimentare una circolazione ciclonica centrata tra la penisola iberica e il vicino Nord Africa. Questa struttura molto lentamente tenderà ad avanzare verso il Mediterraneo centrale coinvolgendo le nostre Isole maggiori con progressivo rinforzo del flusso umido sciroccale.

Per il resto d’Italia la sua influenza sarà più marginale e un po’ più evidente verso venerdì 6 tra il Nordovest, il settore tirrenico e l’estremo Sud. Questa evoluzione vedrà anche una persistenza dell’attuale massa d’aria mite per la stagione: le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie stagionali con scarti dell’ordine dei 6-8 gradi, un'anomalia che potrebbe poi ridursi nella settimana successiva. Si tratta comunque di una ipotesi da verificare nei prossimi giorni.

Da venerdì e nel weekend della Festa della Donna possibile moderato peggioramento: la tendenza meteo

Più nel dettaglio, mercoledì 4 nuvole molto irregolari e variabili transiteranno al Centrosud, specie nel settore peninsulare e in Sardegna con la possibilità di locali piogge sull’isola pima dell’alba e in forma occasionale nel pomeriggio lungo l’Appennino centrale. Al Nord vi sarà il rischio di nebbie e nubi basse in Val Padana e sull’alto Adriatico, più diffuse fino al primo mattino e poi in graduale diradamento; tempo soleggiato all’estremo Nordovest, in Liguria e lungo le Alpi. Temperature senza grandi variazioni, per lo più in lieve aumento nelle minime e in generale sempre oltre la norma. Venti moderati o tesi di Scirocco in Sardegna e nel canale di Sicilia.

Giovedì 5 gli ammassi nuvolosi presenti sul Mediterraneo occidentale avanzeranno ulteriormente verso est. In particolare il tempo potrebbe peggiorare sulla Sardegna con molte nubi e piogge sparse in arrivo nella seconda parte della giornata. Nuvole più consistenti raggiungeranno in giornata, specie dal pomeriggio, Sicilia, settore tirrenico e regioni di Nordovest (forse qualche precipitazione serale nel Ponente ligure e nelle Alpi Marittime con neve a quote elevate). Nebbie e nubi basse anche diffuse a inizio giornata sulla pianura padana centro-orientale e lungo tutto l’Adriatico. Ancora Scirocco sostenuto su Sardegna e canale di Sicilia e venti in intensificazione anche sul Ligure occidentale. Temperature senza grandi variazioni.

Venerdì 6 ancora piogge e qualche rovescio in Sardegna, possibili precipitazioni anche tra la Liguria e il basso Piemonte e nuvole anche compatte su regioni tirreniche, Calabria e Sicilia (occasionali piovaschi nell’ovest dell’isola). Tempo migliore più a est ma sempre con alto rischio di nebbie e nubi basse nei settori adriatici.

Per il fine settimana della Festa della Donna, secondo le attuali proiezioni, si intravede un po’ di instabilità nelle Isole; domenica 8 marzo anche nelle zone interne della penisola. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

