Meteo: marzo al via con molte nuvole e qualche pioggia. Ecco dove

Una perturbazione (la n.1 di marzo) tra oggi (domenica 1) e lunedì 2 lambirà l'Italia con poche e deboli piogge al Nord e Centro. Clima mite.
Previsione1 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Una debole perturbazione atlantica (la numero 1 di marzo), approfittando del parziale e temporaneo indebolimento dell’area anticiclonica che occupa l’Italia, tra oggi (domenica 1 marzo) e domani (lunedì 2) lambirà la nostra Penisola, con effetti comunque modesti in termini di precipitazioni: sono infatti attese solo piogge deboli e isolate, più che altro concentrate al Nordovest e regioni centrali. Nel frattempo le temperature, sebbene in leggera flessione, rimarranno al di sopra della norma in tutta Italia, con valori tipici di inizio primavera.

Nella parte centrale della nuova settimana è poi probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione, e quindi altre giornate caratterizzate da condizioni meteo nel complesso stabili e insolitamente miti, che comporteranno però anche un ulteriore deterioramento della qualità dell’aria.

Le temperature quindi rimarranno al di sopra delle medie stagionali anche la prossima settimana, pure in montagna, con lo zero termico che sull’Arco Alpino si collocherà in generale tra 2500 e 3000 metri: tutto ciò comporterà, inevitabilmente, un elevato rischio valanghe.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 1 marzo

Nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno i momenti soleggiati, almeno al Sud. Nel corso del piogge deboli e isolate bagneranno Piemonte e Alta Lombardia, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1700-1800 metri. In queste prime ore del giorno un po’ di nebbie su parte orientale della Pianura Padana e coste del versante adriatico. Temperature massime in leggero calo al Nord, pressoché stazionarie altrove, comunque in generale ben al di sopra della norma. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 2 marzo

Nubi su tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate bagneranno Liguria, Alto Piemonte, Lombardia Occidentale, Toscana, Umbria, Lazio e Appennino Abruzzese; qualche nevicata sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1600 metri. Temperature con poche variazioni e sempre diffusamente al di sopra dei valori medi stagionali.

Ultimo aggiornamento Domenica 01 Marzo ore 15:03

