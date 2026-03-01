FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: inizio di settimana instabile in alcune zone. Temperature miti

Inizio di settimana nel segno di cieli nuvolosi su gran parte dell'Italia con qualche pioggia al CentroNord. Le temperature rimangono primaverili
Previsione1 Marzo 2026 - ore 12:45 - Redatto da Meteo.it
Inizio di settimana con qualche debole pioggia al Centro-Nord a causa di una perturbazione atlantica (numero 1 di marzo) che, approfittando del parziale e temporaneo indebolimento dell’alta pressione, riuscirà a lambire la nostra Penisola. Nonostante il peggioramento del tempo, comunque modesto, le temperature rimarranno diffusamente al di sopra della norma in tutta Italia, con valori tipici di inizio primavera.

Nella parte centrale della nuova settimana è poi probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione, e quindi altre giornate caratterizzate da condizioni meteo nel complesso stabili e insolitamente miti, che comporteranno però anche un ulteriore deterioramento della qualità dell’aria. Le temperature quindi rimarranno al di sopra delle medie stagionali anche la prossima settimana, con valori insolitamente alti pure in montagna: in particolare lo zero termico, nell’Arco Alpino, si collocherà in generale tra 2500 e 3000 metri, e tutto ciò comporterà, inevitabilmente, un elevato rischio valanghe.

Le odierne proiezioni a lungo termine vedono poi un possibile peggioramento del tempo, causato dall’arrivo di un’altra perturbazione, durante il prossimo weekend: si tratta tuttavia di una tendenza caratterizzata ancora da elevato grado di incertezza, per cui vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 2 marzo

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Piemonte, Liguria, Lombardia e zone interne del Centro, con locali sconfinamenti lungo le coste centrali tirreniche; qualche nevicata sulle zone alpine, ma solo a quote elevate. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, al di sopra dei valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 3 marzo

Ancora alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno qualche debole pioggia su Toscana, Umbria e Marche. Ventoso in Sicilia e Sardegna per venti di Scirocco. Temperature minime in calo al Nord; massime in ulteriore lieve aumento al Nordovest e regioni tirreniche, con valori oltre la norma in tutta Italia.

