FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 3 marzo: qualche debole pioggia e venti di Scirocco. Ecco d...

Meteo 3 marzo: qualche debole pioggia e venti di Scirocco. Ecco dove

Domani, martedì 3, qualche debole pioggia sull'Italia con Scirocco in rinforzo sulle Isole. Da metà settimana nuovo rinforzo dell'anticiclone.
Previsione3 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Anche gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano il rinforzo di un vasto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che dovrebbe insistere per almeno una settimana o 10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. In queste condizioni, saranno poche le precipitazioni che si osserveranno sui Paesi dell’Europa centro-orientale e nell’area del Baltico, proprio per il fatto che le piovose perturbazioni atlantiche, una volta raggiunti i settori occidentali del continente, saranno costrette a deviare verso il Mare di Norvegia senza riuscire a penetrare nel cuore dell’Europa.

Sui Paesi meridionali, compresa l’Italia, qualche sistema nuvoloso, approfittando di un parziale indebolimento della struttura anticiclonica, riuscirà a farsi strada, ma senza portare precipitazioni particolarmente diffuse e insistenti. In queste ore le nostre regioni subiranno ancora gli effetti della prima perturbazione di marzo che lascerà anche uno strascico fino a mercoledì 4, mentre nella seconda parte della settimana, in vista di un nuovo rinvigorimento dell’alta pressione, è più probabile che torneranno a prevalere condizioni di stabilità, eccetto sulle isole maggiori lambite da una perturbazione quasi stazionaria fra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa.

E sarà proprio il vortice ciclonico che accompagnerà questa perturbazione a innescare una intensa ventilazione di Scirocco sui nostri mari occidentali, in particolare intoro alle Isole. In tutta questa fase, la massa d’aria che graviterà intorno all’Italia rimarrà ancora relativamente mite contribuendo a mantenere le temperature oltre i valori normali.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 3 marzo

Nuvolosità sparsa e irregolare, alternata anche a schiarite ampie su Alpi, Lazio e regioni meridionali. Al mattino presenza di nebbie e strati bassi in Valpadana, in graduale diradamento. Non si escludono sporadiche piogge in Toscana, lungo l’Appennino centro-settentrionale e in Sardegna. In serata rasserenamenti ampi al Nord-Ovest e in Toscana.

Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori ancora sopra la media in quasi tutto il Paese. Scirocco in sensibile rinforzo in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, a tratti compatta e associata a nebbie fra notte e mattina in pianura Padana e lungo il versante adriatico. Nel pomeriggio sporadiche piogge possibili fra Abruzzo e Molise; qualche nebbia persiste sulle coste dell’alto Adriatico; maggiori schiarite al Nord-Ovest.

Temperature senza grosse variazioni, sempre relativamente miti. Insistono intensi venti di Scirocco intorno alle isole maggiori, con mari fino a molto mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: martedì 3 con Scirocco in rinforzo sulle Isole! Le previsioni
    Previsione2 Marzo 2026

    Meteo: martedì 3 con Scirocco in rinforzo sulle Isole! Le previsioni

    L'anticiclone si è leggermente indebolito in questo inizio di settimana con deboli piogge. Domani (martedì 3) venti in rinforzo sulle Isole.
  • Meteo: 2-3 marzo con nuvole e qualche pioggia. Le previsioni
    Previsione2 Marzo 2026

    Meteo: 2-3 marzo con nuvole e qualche pioggia. Le previsioni

    Una debole perturbazione (la n1 di marzo) transita sull'Italia con strascichi fino a mercoledì 4. Temperature in leggera flessione ma sempre miti
  • Meteo 2 marzo: qualche pioggia sull'Italia, ma clima sempre mite. Le previsioni
    Previsione2 Marzo 2026

    Meteo 2 marzo: qualche pioggia sull'Italia, ma clima sempre mite. Le previsioni

    Oggi, lunedì 2 marzo, una debole perturbazione porta qualche debole pioggia al Centro-Nord. Le temperature aumentano ulteriormente: le previsioni
  • Meteo: inizio di settimana instabile in alcune zone. Temperature miti
    Previsione1 Marzo 2026

    Meteo: inizio di settimana instabile in alcune zone. Temperature miti

    Inizio di settimana nel segno di cieli nuvolosi su gran parte dell'Italia con qualche pioggia al CentroNord. Le temperature rimangono primaverili
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Tendenza2 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si rinforza nuovamente sull'Italia dove solo in due regioni sarà più instabile. Clima mite.
Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
Tendenza1 Marzo 2026
Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede ancora un dominio dell'alta pressione con tempo instabile solo nelle Isole maggiori.
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Tendenza28 Febbraio 2026
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Nei primi giorni di marzo l'anticiclone si indebolisce, con rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole e possibile peggioramento da giovedì 5.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Marzo ore 09:55

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154