Meteo, Italia tra nuvole e Scirocco: le previsioni del 4-5 marzo

Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano il rinforzo di un vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che potrebbe insistere per almeno 7-10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. In queste condizioni saranno poche le precipitazioni che si osserveranno sui Paesi dell’Europa centro-orientale e nell’area del Baltico: le piovose perturbazioni atlantiche, infatti, una volta raggiunti i settori occidentali del continente, saranno costrette a deviare verso il Mare di Norvegia senza riuscire a penetrare nel cuore dell’Europa. All’interno di questo schema circolatorio sarà inglobata anche l’Italia dove, nella giornata di mercoledì, il temporaneo e lieve indebolimento della struttura anticiclonica consentirà il passaggio di modesti corpi nuvolosi, associati a scarse precipitazioni. Nella seconda parte della settimana, invece, una perturbazione (la n.2 di marzo) associata all’area ciclonica che nel frattempo si è isolata tra la Penisola iberica e il Marocco, risalendo temporaneamente verso le Baleari, coinvolgerà in parte anche le Isole maggiori dove si profila un moderato peggioramento e una fase più instabile tra venerdì e domenica, con occasione per alcune precipitazioni. Si tratta di una tendenza ovviamente ancora molto incerta, da monitorare. Dal punto di vista termico, la massa d’aria sopra l’Italia resterà mite con temperature sempre superiori alla norma.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 4 marzo

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di strati bassi o nebbie nella notte e in mattinata sulla val padana, in Emilia Romagna e lungo le coste adriatiche, in dissolvimento col passar delle ore. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti anche estesa e densa sulle regioni centrali, associata a sporadiche piogge. All’estremo Sud e sulle Isole, dal pomeriggio, tendenza a qualche apertura anche ampia. Temperature: massime in lieve calo al Centro, stazionarie altrove, sempre miti per il periodo, con punte localmente oltre 20 gradi sulla Sardegna occidentale, complici i venti di Scirocco che soffieranno con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari fino a molto mossi i canali delle Isole e il mare di Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 5 marzo

Al Nord, sulle regioni peninsulari e, inizialmente anche sulla Sicilia, tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nebbie o strati bassi in mattinata sulle pianure tra Lombardia meridionale, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo le regioni del medio e basso Adriatico, ma in dissolvimento col passar delle ore. In giornata qualche velatura al Nord-Ovest e sul medio-alto Tirreno. Sulla Sardegna nubi in aumento sin dal mattino, a seguire anche sulla Sicilia. In serata o nella notte prime locali piogge sulla Sardegna. Temperature. massime stazionarie o in lieve aumento, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi, con punte localmente oltre nelle Isole. Venti: da moderati a forti di Scirocco su Sardegna, mari prospicienti e canale di Sicilia, che risulteranno molto mossi.