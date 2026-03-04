Meteo, 5 marzo stabile poi peggiora sulle Isole: le previsioni

L’area di alta pressione ben salda sull’Europa centro-settentrionale insisterà per diversi giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. Le perturbazioni atlantiche, quindi, saranno costrette a muoversi verso alte latitudini, senza riuscire a raggiungere l’Europa centrale. Anche gran parte dell’Italia è sotto l’influsso dell’anticiclone, ma la presenza di un vortice ciclonico posizionato nel Mediterraneo occidentale e la perturbazione ad esso associata (la numero 2 di marzo) darà luogo a fasi di instabilità nei prossimi giorni soprattutto sulle isole maggiori, oltre ad indirizzare venti sciroccali anche forti in Sicilia, Sardegna e mari sui circostanti. Un peggioramento più diffuso potrebbe estendersi domenica con piogge e rovesci alle regioni meridionali, alla Liguria e alla Toscana, insieme a un generale aumento delle nuvolosità al Centro-Nord, quando la perturbazione si avvicinerà alla nostra Penisola. In attesa di una conferma dell’evoluzione descritta per il fine settimana, al Centro-Nord si ripeterà il copione già visto in condizioni anticicloniche come quelle di questi giorni: giornate di tempo stabile e soleggiato, ma con formazione di strati di nubi basse e nebbie nelle ore più fredde in pianura e sui versanti adriatici. Dal punto di vista termico la massa d’aria sull’Italia resterà mite con temperature superiori alla norma.

Previsioni meteo per giovedì 5 marzo

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su Alpi, Liguria, Umbria e in tutte le regioni tirreniche; presenza di nebbie e strati di nubi basse di notte e al mattino in pianura padana, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo i versanti adriatici fino alla Puglia, in graduale diradamento, ma con possibile persistenza di un po’ di nuvolosità. In Sardegna molte nubi, con piogge sparse dal pomeriggio. In serata nuvole in aumento in Sicilia e in Piemonte. Nella notte tornano a formarsi nebbie e foschie. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi, con punte localmente superiori nelle Isole. Venti da moderati a forti di Scirocco su Sardegna e mari circostanti e nel Canale di Sicilia, che risulteranno molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 6 marzo

Inizio di giornata con la presenza di nubi basse anche compatte, foschie e locali nebbie in pianura padana e coste del medio e alto Adriatico. Soleggiato sulle Alpi centro-orientali e in Friuli. Maltempo con piogge insistenti e possibili temporali già dalla notte in Sardegna; piogge in mattinata anche in Sicilia, nel pomeriggio fino alla bassa Calabria. Durante il pomeriggio migliora con parziali schiarite in val padana e regioni adriatiche; nuvole in arrivo in Liguria e lungo i versanti tirrenici. Temperature massime in calo nelle Isole, per lo più stazionarie altrove. Scirocco da moderato a teso sulle Isole e mari circostanti.