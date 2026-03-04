Meteo, 4 marzo con molte nuvole e poche piogge: ecco dove

Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano il rinforzo di un vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che potrebbe insistere per almeno 7-10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. Le perturbazioni atlantiche, quindi, saranno costrette a muoversi verso alte latitudini, senza riuscire a raggiungere l’Europa centrale. All’interno di questa situazione sarà compresa anche l’Italia, dove però oggi il temporaneo indebolimento dell’anticiclone consentirà il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi, associati a deboli piogge. Nella seconda parte della settimana una perturbazione (la numero 2 di marzo) associata all’area di bassa pressione che nel frattempo si sarà isolata tra la Penisola Iberica e il Marocco, coinvolgerà le nostre isole maggiori portando un moderato peggioramento e una fase più instabile tra venerdì e domenica. Si tratta di una tendenza ovviamente ancora molto incerta, da monitorare. Dal punto di vista termico la massa d’aria sull’Italia resterà mite con temperature superiori alla norma.

Previsioni meteo per mercoledì 4 marzo

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di strati bassi o nebbie al mattino sulla pianura padana, in Emilia Romagna e lungo le coste adriatiche, in dissolvimento con il passare delle ore. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, a tratti anche intensa sulle regioni centrali, e in Sardegna, con delle piogge sull’isola e più sporadiche al Centro. All’estremo Sud e in Sicilia tendenza a schiarite dal pomeriggio. Temperature massime in rialzo al Centro-Sud e in Sicilia, su valori miti per il periodo. Venti di Scirocco fino a 50-60 km/h nelle isole maggiori e mari circostanti. Molto mossi il Canale di Sicilia, il Mare e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 5 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato in gran parte dell’Italia, salvo la presenza di nebbie e strati di nubi basse di notte e al mattino in pianura tra Lombardia meridionale, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo i versanti adriatici, ma in graduale dissolvimento. In giornata qualche velatura al Nord-Ovest e sul medio-alto Tirreno. In Sardegna nuvoloso già dal mattino, poi anche in Sicilia. In serata locali piogge in Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi, con punte localmente superiori nelle Isole. Venti da moderati a forti di Scirocco su Sardegna, mari circostanti e Canale di Sicilia, che risulteranno molto mossi.