Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana

La vasta e anomala area di alta pressione presente sull’Europa continuerà a rimanere ben salda nel settore centro-orientale del continente, contribuendo a mantenere attiva la situazione di blocco della circolazione atmosferica durante il fine settimana e per buona parte della prossima.



Anche l’Italia, pur restando in parte sotto l’influenza dell’anticiclone, non vedrà prevalere condizioni di tempo stabile, ma si faranno più frequenti i passaggi di sistemi nuvolosi con delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale che dovrebbero risparmiare il Nord-Est. La causa di queste fasi instabili, previste fino alla prima parte della prossima settimana, è la presenza nel Mediterraneo occidentale di un vortice di bassa pressione, già responsabile di precipitazioni intense nella Penisola Iberica e che tra il fine settimana e l’inizio delle prossima, indirizzerà questi impulsi verso le nostre regioni, con effetti principalmente su Isole maggiori, Sud, versanti tirrenici e Nord-Ovest.

Da mercoledì 11 marzo si profilano condizioni più stabili e soleggiate. I dati attuali indicano un probabile cambiamento della situazione nel successivo fine settimana, con il cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione ben strutturata che tra sabato 14 e domenica 15 attraverserà l’Italia. Scenario che, naturalmente, dovrà essere confermato con i prossimi aggiornamenti.

Domenica 8 marzo annuvolamenti più diffusi al Centro-Sud ed all’estremo Nord-Ovest, con piogge e rovesci nel corso della giornata sulle Isole, in gran parte del Sud, nelle zone tirreniche e interne del Centro; non si esclude qualche pioggia anche in Liguria. Schiarite ampie in Lombardia, Emilia e Nord-Est, ma di nuovo con probabile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura e nell’alto Adriatico. Temperature stazionarie o in leggera flessione.



Lunedì 9 marzo tempo ancora instabile con piogge e rovesci per lo più deboli e intermittenti in Sardegna, Sicilia, regioni centro-meridionali (tranne il medio versante adriatico), Ponente Ligure e Piemonte. Persiste la stabilità con probabile formazione di nubi basse e nebbie nella Pianura Padana e nei versanti adriatici. Poche variazioni riguardo le temperature; venti deboli o moderati di Scirocco sui mari delle Isole.