Meteo, si avvicina la perturbazione n.2 di marzo

L’area di alta pressione ben salda sull’Europa centro-settentrionale insisterà per diversi giorni ancora, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. Le perturbazioni atlantiche, quindi, saranno costrette a muoversi verso alte latitudini, senza riuscire a raggiungere l’Europa centrale. Anche gran parte dell’Italia è sotto l’influsso dell’anticiclone, ma la presenza di un vortice ciclonico posizionato sul Mediterraneo occidentale e la perturbazione ad esso associata (la numero 2 di marzo) darà luogo ad una fase di instabilità tra oggi, giovedì 5 marzo, e domani sulle nostre due Isole maggiori e marginalmente in Calabria, oltre ad indirizzare venti tesi di scirocco in Sicilia, Sardegna e mari circostanti.

Nel fine settimana pressione relativamente alta sul Mediterraneo centrale ma con infiltrazioni in quota di aria instabile responsabile dello sviluppo, specie a metà giornata, di locali piogge o temporali al Sud e domenica anche alle zone interne del Centro. In attesa di una conferma dell’evoluzione descritta per il fine settimana, al Centro-Nord si ripeterà il copione già visto in condizioni anticicloniche come quelle di questi giorni: giornate di tempo stabile e soleggiato, ma con formazione di strati di nubi basse e nebbie nelle ore più fredde in pianura e sui versanti adriatici. Dal punto di vista termico la massa d’aria sull’Italia resterà mite con temperature superiori alla norma.

Previsioni meteo per giovedì 5 marzo

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su Alpi, Liguria, Umbria e sulle regioni tirreniche; presenza di nebbie e strati di nubi basse al mattino in Pianura Padana, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo i versanti adriatici fino alla Puglia, in graduale diradamento, ma con possibile persistenza di un po’ di nuvolosità. In Sardegna molte nubi, con piogge sparse dal pomeriggio. In serata nuvole in aumento in Sicilia e in Piemonte. Nella notte tornano a formarsi nebbie e foschie.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi, con punte localmente superiori nelle Isole. Venti da moderati a forti di Scirocco su Sardegna e mari circostanti e nel Canale di Sicilia, che risulteranno molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 6 marzo

