Meteo: piogge su parte del Sud e nelle Isole! Ancora nebbie al Nord

L’Italia continuerà a trovarsi sulla linea di confine fra la vasta area di alta pressione che mantiene condizioni di stabilità sull’Europa centro-settentrionale e orientale, e l’area che vede condizioni di tempo perturbato lungo i Paesi atlantici e il Mediterraneo occidentale. Pertanto, si avranno due situazioni meteorologiche molto differenti a seconda della diversa esposizione a uno o all’altro settore del continente.

In particolare, nelle prossime ore le Isole e parte dell’estremo Sud subiranno gli effetti di una perturbazione (la n.2 del mese) accompagnata da un vortice ciclonico centrato fra le Baleari e la Spagna che, in aggiunta, manterrà attiva una intensa ventilazione di Scirocco. Il resto del Paese, invece rimarrà sotto l’influsso dell’alta pressione che garantirà tempo stabile con probabile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più in Val Padana e lungo l’Adriatico.

Nel fine settimana del 7-8 marzo (Festa della Donna) la perturbazione si indebolirà riuscendo, comunque, a portare alcune precipitazioni fra la Sardegna, il Sud e parte del Centro. Contemporaneamente aumenterà l’instabilità che incrementerà il rischio di formazione di rovesci o temporali soprattutto sui rilievi nelle ore centrali del giorno sulle Isole e in molte aree interne del Centro-Sud, in maniera più marcata nella giornata di domenica 8. Nelle altre zone il tempo si manterrà ancora stabile e un po’ nebbioso.

Questa situazione si ripeterà in maniera più o meno simile anche all’inizio della prossima settimana, ma con probabile temporanea estensione delle precipitazioni anche all’estremo Nord-Ovest. Successivamente, da metà settimana, lo scenario più probabile vede il ripristino dell’alta pressione nel Mediterraneo con una prevalenza di tempo stabile sulle nostre regioni. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte del territorio.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 6 marzo

Molte nuvole accompagnate da piogge sparse e rovesci su Sicilia e Sardegna, in estensione in giornata anche alla bassa Calabria. Tempo più stabile altrove, anche se non mancheranno delle nubi di passaggio e l’iniziale presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura Padana e lungo il versante adriatico, in graduale diradamento entro il pomeriggio.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, eccetto in Romagna; stazionarie o in leggero calo al Centro-Sud. Ventoso per Scirocco su Tirreno e Isole; venti più deboli altrove. Mossi o molto mossi i mari occidentali e il basso Ionio; calmi o poco mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale.

Le previsioni meteo per sabato 7 marzo

Cielo nuvoloso al Sud e sulle isole maggiori, con piogge e locali rovesci o temporali su Sardegna, Calabria, Basilicata, Appennino campano e Puglia meridionale. Qualche isolata precipitazione possibile anche in Sicilia, Lazio e rilievi abruzzesi e molisani. Tempo stabile nel resto del Paese, salvo la presenza al mattino di nebbie e strati nuvolosi bassi in Val Padana, coste adriatiche dal Polesine all’Abruzzo e nelle valli interne del Centro, ma in graduale diradamento nelle ore centrali del giorno.

Temperature senza variazioni di rilievo, sempre oltre la media in molte regioni. Venti di Scirocco in parziale attenuazione su Tirreno, Isole e Ionio meridionale. Mari: ancora un po’ mossi i bacini occidentali e il basso Ionio, calmi o poco mossi gli altri.