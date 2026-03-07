Meteo 7 marzo: fine settimana al via con qualche pioggia. Nebbie al Nord

L’Italia continuerà a trovarsi sulla linea di confine fra la vasta area di alta pressione che mantiene condizioni di stabilità sull’Europa centro-settentrionale e orientale, e l’area che vede condizioni di tempo perturbato lungo i Paesi atlantici e il Mediterraneo occidentale. Pertanto, si avranno due situazioni meteorologiche molto differenti a seconda della diversa esposizione a uno o all’altro settore del continente.

In particolare, nel fine settimana della Festa della Donna le Isole e parte del Centro-Sud subiranno ancora gli effetti di una perturbazione (la n.2 del mese) accompagnata anche da un vortice ciclonico centrato fra le Baleari e la Spagna che tenderà ad attenuarsi gradualmente. Il resto del Paese, invece rimarrà sotto l’influsso dell’alta pressione che garantirà tempo stabile con probabile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi per lo più in Val Padana e lungo l’Adriatico.

Contemporaneamente aumenterà l’instabilità che incrementerà il rischio di formazione di rovesci o temporali soprattutto sui rilievi nelle ore centrali del giorno sulle Isole e in molte aree interne del Centro-Sud, in maniera più marcata nella giornata di domenica 8. L’instabilità dovrebbe insistere in maniera più o meno simile anche all’inizio della prossima settimana, ma con probabile temporanea estensione delle precipitazioni anche su parte del Nord-Ovest, specie martedì 10.

Successivamente, da metà settimana, lo scenario più probabile vede il ripristino dell’alta pressione nel Mediterraneo con una prevalenza di tempo stabile sulle nostre regioni. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte del territorio.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 7 marzo

Cielo nuvoloso al Sud e sulle isole maggiori, con piogge inizialmente isolate nei settori ionici e Sardegna orientale, nel pomeriggio più diffuse e anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la Sardegna, Calabria, Basilicata, Appennino campano e Puglia meridionale. Qualche isolata precipitazione possibile anche su nord Sicilia, bassa Toscana e zone interne di Lazio, Abruzzo e Molise. Tempo stabile nel resto del Paese, salvo la presenza al mattino di nebbie e strati nuvolosi bassi nella bassa pianura Padana, fino alle coste adriatiche dal Polesine all’Abruzzo e nelle valli interne del Centro, ma in graduale diradamento nelle ore centrali del giorno.

Temperature senza variazioni di rilievo, sempre oltre la media in molte regioni. Venti di Scirocco in parziale attenuazione su Tirreno, Isole e Ionio meridionale. Mari: ancora un po’ mossi i bacini occidentali e il basso Ionio, calmi o poco mossi gli altri.

Le previsioni meteo per domenica 8 marzo, Festa della Donna

Tempo stabile con schiarite ampie al Nord, salvo l’iniziale presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi nella bassa pianura Padana e coste dell’alto Adriatico, in graduale diradamento in mattinata.

Molte nuvole al Centro-Sud, a parte delle schiarite su alta Toscana e Isole; possibili piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente isolate, ma tendenti a divenire più diffuse nel pomeriggio, per lo più su bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, buona parte del Sud, eccetto le coste tirreniche, nelle zone interne della Sicilia e nel centro-nord della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli, con solo dei locali rinforzi intorno alle Isole dove i mari resteranno mossi.