Meteo, 8 marzo con sole al Nord e tempo instabile al Centro-sud

L’Italia continua a trovarsi sulla linea di confine tra l’area di alta pressione che mantiene condizioni di stabilità sull’Europa centro-orientale e l’area che vede condizioni di tempo perturbato lungo i Paesi atlantici e il Mediterraneo occidentale. Il Nord Italia e il medio versante adriatico vedranno persistere prevalenti condizioni di tempo stabile, con ampie zone soleggiate e possibile formazione di nebbie su pianura e litorali. L’instabilità è in aumento invece nel resto del Paese, con un maggiore rischio di rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno sulle Isole e nelle aree interne e tirreniche del Centro-Sud. In base ai dati attuali l’instabilità resterà protagonista anche per gran parte della settimana, con rischio di rovesci e temporali più probabili in Appennino, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole e sui rilievi del Nord. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte dell’Italia.

Previsioni meteo per oggi, domenica 8 marzo

Tempo stabile con schiarite ampie al Nord, ma con nuvole tra Liguria e basso Piemonte e l’iniziale presenza di nebbie nella bassa pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico, in graduale diradamento in mattinata. Molte nuvole al Centro-Sud, parziali schiarite nelle Isole; possibili piogge, anche in forma di rovescio o temporale, più diffuse nel pomeriggio, su Toscana, Lazio, Molise, buona parte del Sud, tranne le coste tirreniche, nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli, con locali rinforzi intorno alle Isole dove i mari resteranno mossi.



Previsioni meteo per lunedì 9 marzo

Al mattino sereno o poco nuvoloso in Lombardia, Nord-Est e Sicilia; nebbie in Emilia Romagna; nuvoloso altrove con piogge in Puglia. Nel pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso al Nord e nelle Marche e coste abruzzesi. Instabile nelle altre regioni, con rovesci e isolati temporali, che cessano nelle ore serali. Temperature quasi invariate e con valori massimi poco superiori alla norma. Venti deboli, con moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nel canale di Sicilia.