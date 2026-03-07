FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni

Si profila un 8 marzo con tempo soleggiato e qualche nebbia al Nord e instabile invece al Centro-sud con rovesci e temporali. Le previsioni meteo
Previsione7 Marzo 2026 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it
L’Italia continua a trovarsi sulla linea di confine tra l’area di alta pressione che mantiene condizioni di stabilità sull’Europa centro-orientale e l’area che vede condizioni di tempo perturbato lungo i Paesi atlantici e il Mediterraneo occidentale. Il Nord Italia e il medio versante adriatico vedranno persistere prevalenti condizioni di tempo stabile, con ampie zone soleggiate e possibile formazione di nebbie su pianura e litorali. L’instabilità è in aumento invece nel resto del Paese, con un maggiore rischio di rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno sulle Isole e nelle aree interne e tirreniche del Centro-Sud. In base ai dati attuali l’instabilità resterà protagonista anche per gran parte della settimana, con rischio di rovesci e temporali più probabili in Appennino, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole e sui rilievi del Nord. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte dell’Italia.

Previsioni meteo per domenica 8 marzo

Tempo stabile con schiarite ampie al Nord, ma con nuvole tra Liguria e basso Piemonte e l’iniziale presenza di nebbie nella bassa pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico, in graduale diradamento in mattinata. Molte nuvole al Centro-Sud, parziali schiarite nelle Isole; possibili piogge, anche in forma di rovescio o temporale, più diffuse nel pomeriggio, su Toscana, Lazio, Molise, buona parte del Sud, tranne le coste tirreniche, nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli, con locali rinforzi intorno alle Isole dove i mari resteranno mossi.

Previsioni meteo per lunedì 9 marzo

Al mattino sereno o poco nuvoloso in Lombardia, Nord-Est e Sicilia; nebbie in Emilia Romagna; nuvoloso altrove con piogge in Puglia. Nel pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso al Nord e nelle Marche e coste abruzzesi. Instabile nelle altre regioni, con rovesci e isolati temporali, che cessano nelle ore serali. Temperature quasi invariate e con valori massimi poco superiori alla norma. Venti deboli, con moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nel canale di Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 7 marzo instabile al Sud e Isole: le previsioni
    Previsione7 Marzo 2026

    Meteo, 7 marzo instabile al Sud e Isole: le previsioni

    Possibili rovesci e temporali su alcune zone del Sud e della Isole. Più stabile altrove con nebbie al Nord. Le previsioni meteo del 7-8 marzo
  • Meteo 7 marzo: fine settimana al via con qualche pioggia. Nebbie al Nord
    Previsione7 Marzo 2026

    Meteo 7 marzo: fine settimana al via con qualche pioggia. Nebbie al Nord

    Il fine settimana che ha inizio oggi, sabato 7 marzo, vedrà parte dell'Italia sotto l'effetto di piogge e temporali. Il clima rimane primaverile.
  • Meteo: nel weekend dell'8 marzo piogge e temporali su parte del Paese. I dettagli
    Previsione6 Marzo 2026

    Meteo: nel weekend dell'8 marzo piogge e temporali su parte del Paese. I dettagli

    Nel fine settimana della Festa della Donna l'Italia vedrà qualche pioggia in più, con un clima sempre piuttosto mite. Nebbie al Centro-Nord.
  • Meteo: piogge su parte del Sud e nelle Isole! Ancora nebbie al Nord
    Previsione6 Marzo 2026

    Meteo: piogge su parte del Sud e nelle Isole! Ancora nebbie al Nord

    Oggi, venerdì 6 marzo, la perturbazione n.2 del mese porterà piogge in Sicilia, Sardegna e parte del Sud. Tempo stabile altrove con molte nebbie.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
Tendenza7 Marzo 2026
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
L'Italia rimane a metà strada tra l'alta pressione e alcune correnti instabili. Temperature ancora sopra le medie. La tendenza meteo dal 10 marzo
Meteo: un po' di instabilità a inizio settimana con clima primaverile
Tendenza6 Marzo 2026
Meteo: un po' di instabilità a inizio settimana con clima primaverile
All'inizio della settimana il tempo sarà instabile perlopiù al Centro-Sud. Nessun colpo di coda dell'inverno: il clima rimane quindi primaverile.
Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana
Tendenza5 Marzo 2026
Meteo, tempo instabile all'inizio della prossima settimana
Si faranno più frequenti i passaggi di sistemi nuvolosi con precipitazioni, anche a carattere di rovesci o temporali. Temperature ancora oltre la norma
