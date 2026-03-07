FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza

L'Italia rimane a metà strada tra l'alta pressione e alcune correnti instabili. Temperature ancora sopra le medie. La tendenza meteo dal 10 marzo
Durante i primi giorni della prossima settimana l’Italia sarà sotto l’influsso di un debole campo di alta pressione e solo martedì verrà sfiorata da una debole perturbazione. Le temperature oscilleranno intorno a valori prossimi o leggermente superiori alle medie del periodo.

Tendenza meteo: settimana tra alta pressione e qualche fase instabile

Martedì 10 marzo cielo nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Nella prima parte del giorno possibili precipitazioni nell’area del mar Ligure e in Piemonte, principalmente nel sud della regione. In seguito saranno possibili brevi rovesci a carattere sparso sul nord della Toscana, nelle Marche, nelle zone interne della Sicilia, della Basilicata e della Calabria.
Venti moderati di Scirocco sui mari circostanti la Sardegna e a sud della Sicilia; generalmente deboli altrove. Temperature in calo nei valori massimi al Nord.

Mercoledì al mattino sulle pianure del Nord la visibilità potrà risultare ridotta da foschie dense, in un contesto di cielo nuvoloso. Cielo nuvoloso anche su Liguria e Toscana, con deboli piogge non escluse. Sul resto del Paese tempo più soleggiato. Nel pomeriggio possibilità di rovesci sparsi e di qualche temporale nelle zone interne del Centro e a ridosso dell’Appennino emiliano.
Venti generalmente deboli. Temperature in rialzo al Nord e sulla Toscana.

Gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono che anche giovedì sul nostro Paese non transiteranno perturbazioni. Saranno tuttavia possibili alcuni rovesci pomeridiani in prossimità delle zone montuose. Sabato una perturbazione atlantica potrebbe avvicinarsi al Nordovest.

