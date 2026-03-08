Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni

Mentre il ramo della perturbazione (la n.2 di marzo) si indebolisce riuscendo comunque a portare ancora qualche pioggia lungo la penisola, infiltrazioni di aria più fredda in quota determinano un incremento dell’instabilità al Centro-Sud dove si potrà osservare lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali, particolarmente diffusi nelle ore centrali del giorno prevalentemente nelle aree interne e montuose. Su gran parte del Nord, invece, prevarranno le schiarite con probabile formazione di nebbia nelle ore più fredde nella Valpadana orientale e lungo le coste dell’alto Adriatico. All’inizio della nuova settimana le condizioni del tempo non presenteranno variazioni significative rispetto a quelle osservate nella giornata odierna, con ancora un po’ di instabilità pomeridiana nelle zone montuose.



Martedì, oltre ai brevi rovesci pomeridiani nei settori interni del Centro-Sud, è probabile anche il transito di un debole impulso perturbato (perturbazione n.3) sulle regioni settentrionali, che porterà piogge per lo più al Nord-Ovest e in Emilia, con il coinvolgimento anche della Toscana. Successivamente, le giornate saranno caratterizzate ancora da instabilità pomeridiana con rischio di brevi rovesci o temporali per lo più a ridosso dei rilievi e prevalenza di schiarite nelle altre zone. Dal punto di vista termico, la massa d’aria relativamente mite presente sull’Italia continuerà a mantenere le temperature leggermente superiori alla norma in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per domenica 8 marzo

Tempo soleggiato al Nord, tranne in Liguria e basso Piemonte, con qualche pioggia possibile nel Ponente ligure, e iniziale presenza di banchi di nebbia su Valpadana orientale e coste dell’alto Adriatico, in graduale diradamento. Prevalenza di nuvole al Centro-Sud, con piogge e locali temporali in Molise, Puglia, nelle zone interne e tirreniche della penisola, nel settore ionico, sui rilievi della Sicilia e nel centro-nord della Sardegna, più diffuse nel pomeriggio e in parziale attenuazione alla sera. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, con valori ancora nella media o leggermente sopra. Venti deboli, con locali rinforzi intorno alle Isole dove i mari restano mossi.

Previsioni meteo per lunedì 9 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato al Nord-Est, con nebbie fra basso Veneto ed Emilia Romagna, in graduale diradamento. Nubi sparse nel resto del Paese, più compatte in Puglia e aree limitrofe dove saranno possibili delle piogge. Nel pomeriggio tempo soleggiato al Nord, alta Toscana e nord delle Marche, a parte un po’ di nuvolosità sui rilievi e nel Piemonte occidentale. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Centro-Sud, con isolate piogge o temporali nelle aree interne e appenniniche, in Puglia, settori ionici, rilievi delle Isole e nord-est della Sardegna, in attenuazione alla sera. Temperature quasi invariate, con valori massimi sempre nella media o poco oltre. Venti deboli, con moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nel canale di Sicilia.