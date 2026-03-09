FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: inizio di settimana con qualche temporale. Ecco dove

Meteo: inizio di settimana con qualche temporale. Ecco dove

Avvio di settimana all'insegna della variabilità sull'Italia, con qualche pioggia al Centro-Sud oggi (9 marzo) e debole perturbazione in arrivo.
Previsione9 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Nel corso di questa nuova settimana i nuclei centrali delle due principali strutture anticicloniche che interessano l’area euro-atlantica resteranno posizionati a ovest delle coste portoghesi e sull’Europa dell’est. In corrispondenza del Mediterraneo occidentale e dell’Italia l’alta pressione risulterà indebolita, tanto da permettere afflussi di aria instabile che favorirà lo sviluppo di brevi rovesci o temporali per lo più nelle aree montuose durante le ore pomeridiane. Anche qualche debole sistema nuvoloso riuscirà a lambire le nostre regioni, in particolare la perturbazione n.3 che martedì 10 attraverserà il Nord causando effetti soprattutto al Nord-Ovest.

Anche nel resto della settimana, a causa della particolare circolazione atmosferica prevarranno condizioni di variabilità, ma sempre con temperature relativamente miti in gran parte del Paese. Le attuali elaborazioni modellistiche evidenziano un possibile peggioramento più marcato della situazione intorno al prossimo fine settimana, determinato dall’arrivo di una perturbazione più organizzata. Tuttavia, come sempre, è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti per avere conferme riguardo questa tendenza.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 9 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato su Lombardia e Nord-Est, con nebbie in pianura fra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna, in graduale diradamento. Nubi sparse nel resto del Paese, più compatte in Puglia e aree limitrofe dove saranno possibili delle piogge. Nel pomeriggio isolate piogge e brevi rovesci o temporali nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud e delle Isole, in Puglia e settori ionici, in attenuazione alla sera.

Temperature quasi invariate, con valori massimi sempre nella media o poco oltre. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nei Canali delle Isole dove i mari saranno un po’ mossi.

Le previsioni meteo per martedì 10 marzo

Al mattino molte nuvole con piogge sparse al Nord-Ovest e, in forma più isolata, nel versante ionico; quota neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio piogge e locali rovesci o temporali in Liguria, Emilia, Toscana, Lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna.

Fenomeni in attenuazione alla sera, eccetto in prossimità delle coste fra Levante ligure e Toscana. Al Nord temperature minime in rialzo e massime in calo; valori pressoché invariati al Centro-Sud. Ancora un po’ ventilato intorno alle Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: martedì 10 debole perturbazione in transito. Le zone colpite
    Previsione9 Marzo 2026

    Meteo: martedì 10 debole perturbazione in transito. Le zone colpite

    Domani, martedì 10 marzo, una debole perturbazione (la n3) attraverserà l'Italia portando piogge e qualche temporale. Clima sempre piuttosto mite
  • Meteo, 9-10 marzo con tempo molto variabile: le previsioni
    Previsione9 Marzo 2026

    Meteo, 9-10 marzo con tempo molto variabile: le previsioni

    Inizio settimana con ancora qualche episodio instabile soprattutto a ridosso dei rilievi. Temperature sopra la norma. Le previsioni meteo del 9-10 marzo
  • Meteo, 9 marzo con qualche nota instabile: le previsioni
    Previsione8 Marzo 2026

    Meteo, 9 marzo con qualche nota instabile: le previsioni

    Inizio settimana con tempo variabile e instabilità in aumento a ridosso dei rilievi. Temperature leggermente sopra la norma. Le previsioni meteo del 9-10 marzo
  • Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni
    Previsione8 Marzo 2026

    Meteo, 8 marzo instabile al Centro-sud: le previsioni

    Rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno. Più sole al Nord. Temperature sopra la norma. Le previsioni meteo dell'8-9 marzo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
Tendenza9 Marzo 2026
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
La tendenza meteo per la seconda parte di settimana indica una situazione variabile e instabile con possibile peggioramento deciso nel weekend.
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tendenza8 Marzo 2026
Meteo, da metà settimana alta pressione ma anche qualche fase instabile
Tempo molto variabile da metà settimana con instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi. Temperature ancora sopra la norma. La tendenza meteo dall'11 marzo
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
Tendenza7 Marzo 2026
Meteo, la prossima settimana qualche nota instabile: la tendenza
L'Italia rimane a metà strada tra l'alta pressione e alcune correnti instabili. Temperature ancora sopra le medie. La tendenza meteo dal 10 marzo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Marzo ore 19:40

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154