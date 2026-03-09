Meteo: inizio di settimana con qualche temporale. Ecco dove

Nel corso di questa nuova settimana i nuclei centrali delle due principali strutture anticicloniche che interessano l’area euro-atlantica resteranno posizionati a ovest delle coste portoghesi e sull’Europa dell’est. In corrispondenza del Mediterraneo occidentale e dell’Italia l’alta pressione risulterà indebolita, tanto da permettere afflussi di aria instabile che favorirà lo sviluppo di brevi rovesci o temporali per lo più nelle aree montuose durante le ore pomeridiane. Anche qualche debole sistema nuvoloso riuscirà a lambire le nostre regioni, in particolare la perturbazione n.3 che martedì 10 attraverserà il Nord causando effetti soprattutto al Nord-Ovest.

Anche nel resto della settimana, a causa della particolare circolazione atmosferica prevarranno condizioni di variabilità, ma sempre con temperature relativamente miti in gran parte del Paese. Le attuali elaborazioni modellistiche evidenziano un possibile peggioramento più marcato della situazione intorno al prossimo fine settimana, determinato dall’arrivo di una perturbazione più organizzata. Tuttavia, come sempre, è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti per avere conferme riguardo questa tendenza.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 9 marzo

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato su Lombardia e Nord-Est, con nebbie in pianura fra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna, in graduale diradamento. Nubi sparse nel resto del Paese, più compatte in Puglia e aree limitrofe dove saranno possibili delle piogge. Nel pomeriggio isolate piogge e brevi rovesci o temporali nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud e delle Isole, in Puglia e settori ionici, in attenuazione alla sera.

Temperature quasi invariate, con valori massimi sempre nella media o poco oltre. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da est nel basso Ionio e nei Canali delle Isole dove i mari saranno un po’ mossi.

Le previsioni meteo per martedì 10 marzo

Al mattino molte nuvole con piogge sparse al Nord-Ovest e, in forma più isolata, nel versante ionico; quota neve intorno ai 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese. Nel pomeriggio piogge e locali rovesci o temporali in Liguria, Emilia, Toscana, Lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria, settori interni e meridionali della Sicilia e rilievi della Sardegna.

Fenomeni in attenuazione alla sera, eccetto in prossimità delle coste fra Levante ligure e Toscana. Al Nord temperature minime in rialzo e massime in calo; valori pressoché invariati al Centro-Sud. Ancora un po’ ventilato intorno alle Isole.