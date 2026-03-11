Meteo, oggi mercoledì 11 marzo, passaggio della perturbazione n.4

Il campo di alta pressione che nelle ultime settimane ha protetto l’Italia, assicurando condizioni di stabilità atmosferica e in un contesto climatico da primavera inoltrata, adesso mostra segni di cedimento. Un indebolimento progressivo, supportato anche dal passaggio di due deboli perturbazioni atlantiche nel corso delle prossime 48-72 ore, che rinnoveranno un tempo molto variabile e spesso instabile, con occasione per alcune precipitazioni. La prima di queste, attualmente sulle regioni di Nord-Ovest (la n.3 del mese), completerà il suo passaggio sopra la Penisola entro la fine di oggi, mercoledì. La seconda (la n.4) attraverserà il Centro-Nord tra questa notte e giovedì, coinvolgendo marginalmente anche le regioni meridionali, ma con strascichi probabilmente ancora nella giornata di venerdì.

A seguire, la tendenza per il fine settimana resta ancora molto incerta: al momento si conferma l’arrivo di una perturbazione nord atlantica più attiva (la n.5 di marzo), associata ad un’area ciclonica in approfondimento sui mari ad ovest della Penisola, che potrebbe accentuare le condizioni di maltempo ipotizzate dai modelli, insieme ad un marcato rinforzo della ventilazione e un aumento del moto ondoso dei mari. Non è da escludere anche un lieve raffreddamento sulle regioni settentrionali, favorevole al ritorno della neve sulle Alpi.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 11 marzo

Su tutte le regioni nuvolosità variabile, con spazi soleggiati più ampi e duraturi in mattinata al Sud e sulla Sicilia. Precipitazioni isolate inizialmente concentrate tra Liguria di levante, Toscana, Emilia Romagna ed estremo Nord-Est. Addensamenti più consistenti durante il pomeriggio, associati a rovesci sparsi e locali temporali attorno alle aree interne e montuose del Centro, più occasionalmente del Sud e delle Isole maggiori. In serata ancora qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e Toscana.

Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest e ancora sopra la media su gran parte del Paese. Venti fino a moderati da est-sudest nei canali delle Isole, con mari mossi; altrove venti deboli e mari poco mossi o calmi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 marzo

Al Sud e sulla Sicilia tempo inizialmente soleggiato: nel pomeriggio addensamenti associati a locali rovesci in sviluppo attorno ai rilievi. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con tendenza a schiarite dal pomeriggio nel settore di Nord-Ovest e sulla Sardegna. In mattinata precipitazioni sparse su basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Umbria e alto Lazio, in successiva estensione al resto del Lazio, alla Romagna e alle aree interne del medio Adriatico. Occasionali fenomeni nel Triveneto, nevosi ad alta quota.

Temperature senza grandi variazioni. Venti in prevalenza deboli. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.