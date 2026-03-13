Meteo, 14 marzo con piogge e neve: ecco dove

Si attende una lunga fase caratterizzata dalla sostanziale assenza di strutture di alta pressione intorno all’Italia che rimarrà esposta a frequenti passaggi perturbati e a condizioni di instabilità. Gli anticicloni, inizialmente lontani dall’area euro-mediterranea, nel corso della prossima settimana tenderanno ad estendersi e rinforzarsi sulla parte centro-settentrionale e orientale del continente dando origine a una situazione di blocco della circolazione atmosferica, accompagnata sulle nostre regioni anche da correnti orientali un po’ più fredde che manterranno condizioni di variabilità e temperature altalenanti, con valori a tratti anche sotto la media. Più a breve termine, in attesa dell’esaurimento degli effetti legati alla perturbazione n.4 in allontanamento verso sud-est, si prospetta un nuovo peggioramento a causa di un’altra perturbazione (la n.5) in discesa dal Nord Atlantico e in arrivo proprio nel fine settimana. Sabato il nuovo sistema nuvoloso investirà molte aree del Nord, in maniera più marcata il Nord-Ovest, e la Sardegna, estendendosi domenica anche verso la Sicilia e la Calabria. Saranno probabili precipitazioni a tratti intense per lo più al Nord-Ovest e sulle Isole, con anche un nuovo carico di neve sulle Alpi, particolarmente abbondante nel settore centro-occidentale (fino a un metro, un metro e mezzo di accumulo in quota). Le temperature massime nel fine settimana subiranno un deciso calo su Alpi, Nord-Ovest e, domenica, anche in Sardegna, con valori che in queste zone scenderanno al di sotto della norma.

Previsioni meteo per sabato 14 marzo

Nubi in consistente aumento al Nord, eccetto sull’Emilia Romagna orientale, con piogge inizialmente isolate al Nord-Ovest e nelle Venezie, tendenti a divenire più diffuse e intense dal pomeriggio; quota neve intorno ai 1500 metri sulle Alpi, ma in calo nel corso della giornata fino a 900-1200 metri verso sera nel settore alpino centro-occidentale. Nuvolosità più variabile al Centro-Sud, alternata anche a schiarite a tratti ampie; qualche pioggia o rovescio possibile in Sicilia e, soprattutto nel pomeriggio, lungo l’Appennino e in Puglia. Tendenza a un peggioramento in Sardegna con l’arrivo di piogge e temporali verso sera. Temperature massime in calo al Nord, eccetto in Emilia Romagna, con valori sotto la media al Nord-Ovest; senza grandi variazioni altrove. Venti inizialmente deboli ma in moderato rinforzo da sud nel corso della giornata. Mari poco mossi, ma con moto ondoso in aumento a partire dai bacini settentrionali e occidentali.

Previsioni meteo per domenica 15 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti anche coperto al Nord e sulle Isole. Nel corso della giornata possibili piogge sparse e locali rovesci o temporali su gran parte delle regioni settentrionali, in Sardegna, Sicilia e settori ionici, con fenomeni intensi inizialmente al Nord-Ovest e in Sardegna, successivamente in Sicilia e Calabria. Nel resto del Paese precipitazioni più sporadiche e intermittenti, soprattutto lungo l’Appennino e nel versante adriatico. Fra pomeriggio e sera tendenza a un miglioramento su gran parte del Nord. Temperature massime in deciso calo in Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Venti in sensibile rinforzo al Centro-Sud e mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna.