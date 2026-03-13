Meteo, nuove fasi piovose in vista per il weekend: le previsioni

Con l’alta pressione che fa fatica a occupare con decisione il Mediterraneo, nuove perturbazioni transiteranno sulla nostra Penisola. Quella arrivata giovedì (la numero 4 di marzo), nella giornata di venerdì coinvolgerà ancora la Sardegna e la Sicilia occidentale mentre nel resto d’Italia il tempo sarà più variabile ma ancora instabile nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Centro-Sud. Nel fine settimana un’altra perturbazione (la numero 5 di marzo), in discesa dal Nord Atlantico investirà dapprima il Nord-Ovest nella giornata di sabato per poi coinvolgere domenica anche il Triveneto e le nostre due Isole maggiori. Nel resto d’Italia situazione più tranquilla: le giornate di sabato e domenica saranno variabili e instabili: gli annuvolamenti si alterneranno alle schiarite con pochi e isolati rovesci di pioggia possibili nelle ore centrali del giorno nelle aree interne del Centro-Sud. Nel frattempo le temperature, per tutto il resto della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Giornata con ampie schiarite sulle aree alpine e sulle regioni del versante tirrenico fino a alla Sicilia orientale. Maggiore nuvolosità sulle regioni adriatiche e in Sardegna; al mattino cieli grigi e nebbiosi anche in pianura padana e sulle coste adriatiche tra Veneto ed Emilia Romagna in graduale diradamento nel corso della mattinata. Piogge sparse con locali rovesci o temporali in Sardegna e Sicilia occidentale. Instabile da metà giornata anche nelle aree interne del Centro-Sud, specie in quelle delle regioni meridionali. Temperature massime in rialzo al Nordovest e regioni centrali, con poche variazioni nel resto del Paese. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da nordovest (Maestrale) nel Canale di Sardegna e di Sicilia con mari mossi.

Previsioni meteo per sabato 14 marzo

Molto nuvoloso al Nordovest e nel Triveneto con piogge sparse, a tratti e localmente anche moderate; neve anche copiosa, oltre i 1200-1400 metri in Piemonte e Valle d’Aosta, oltre i 1500-1600 metri in Lombardia. Nuvolosità sparsa, ma più variabile e irregolare, nel resto d’Italia con residui rovesci di pioggia in Sicilia e Calabria; nelle ore centrali del giorno non esclusi isolati fenomeni anche sui rilievi appenninici di Marche e regioni meridionali. Temperature massime in calo al Nord, eccetto in Emilia Romagna; senza grandi variazioni altrove. Venti inizialmente deboli ma in moderato rinforzo da sud nel corso della giornata. Mari inizialmente poco mossi ma tendenti a mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno, i mari intorno alla Sardegna e in serata anche l’Adriatico centro-settentrionale.