FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nuove fasi piovose in vista per il weekend: le previsioni

Meteo, nuove fasi piovose in vista per il weekend: le previsioni

Permangono condizioni di tempo molto variabile sull'Italia. Venerdì parziale tregua poi nuova perturbazione. Le previsioni meteo del 13-14 marzo
Previsione13 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione13 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Con l’alta pressione che fa fatica a occupare con decisione il Mediterraneo, nuove perturbazioni transiteranno sulla nostra Penisola. Quella arrivata giovedì (la numero 4 di marzo), nella giornata di venerdì coinvolgerà ancora la Sardegna e la Sicilia occidentale mentre nel resto d’Italia il tempo sarà più variabile ma ancora instabile nelle ore pomeridiane nelle zone interne del Centro-Sud.  Nel fine settimana un’altra perturbazione (la numero 5 di marzo), in discesa dal Nord Atlantico investirà dapprima il Nord-Ovest nella giornata di sabato per poi coinvolgere domenica anche il Triveneto e le nostre due Isole maggiori. Nel resto d’Italia situazione più tranquilla: le giornate di sabato e domenica saranno variabili e instabili: gli annuvolamenti si alterneranno alle schiarite con pochi e isolati rovesci di pioggia possibili nelle ore centrali del giorno nelle aree interne del Centro-Sud. Nel frattempo le temperature, per tutto il resto della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Giornata con ampie schiarite sulle aree alpine e sulle regioni del versante tirrenico fino a alla Sicilia orientale. Maggiore nuvolosità sulle regioni adriatiche e in Sardegna; al mattino cieli grigi e nebbiosi anche in pianura padana e sulle coste adriatiche tra Veneto ed Emilia Romagna in graduale diradamento nel corso della mattinata. Piogge sparse con locali rovesci o temporali in Sardegna e Sicilia occidentale. Instabile da metà giornata anche nelle aree interne del Centro-Sud, specie in quelle delle regioni meridionali. Temperature massime in rialzo al Nordovest e regioni centrali, con poche variazioni nel resto del Paese. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da nordovest (Maestrale) nel Canale di Sardegna e di Sicilia con mari mossi.

Previsioni meteo per sabato 14 marzo

Molto nuvoloso al Nordovest e nel Triveneto con piogge sparse, a tratti e localmente anche moderate; neve anche copiosa, oltre i 1200-1400 metri in Piemonte e Valle d’Aosta, oltre i 1500-1600 metri in Lombardia. Nuvolosità sparsa, ma più variabile e irregolare, nel resto d’Italia con residui rovesci di pioggia in Sicilia e Calabria; nelle ore centrali del giorno non esclusi isolati  fenomeni anche sui rilievi appenninici di Marche e regioni meridionali. Temperature massime in calo al Nord, eccetto in Emilia Romagna; senza grandi variazioni altrove. Venti inizialmente deboli ma in moderato rinforzo da sud nel corso della giornata. Mari inizialmente poco mossi ma tendenti a mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno, i mari intorno alla Sardegna e in serata anche l’Adriatico centro-settentrionale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 14 marzo con piogge e neve: ecco dove
    Previsione13 Marzo 2026

    Meteo, 14 marzo con piogge e neve: ecco dove

    Nuova perturbazione in arrivo: peggiora su alcune regioni con un abbondante carico di neve sulle Alpi. Temperature in calo. Le previsioni meteo del 14-15 marzo
  • Meteo, nel weekend fase di maltempo con pioggia e neve: le previsioni
    Previsione13 Marzo 2026

    Meteo, nel weekend fase di maltempo con pioggia e neve: le previsioni

    Alta pressione assente dall'Italia: un vortice ciclonico porterà ancora instabilità al Centro-sud. Le previsioni meteo del 13-14 marzo
  • Meteo, 13-14 marzo ancora instabili: le previsioni
    Previsione12 Marzo 2026

    Meteo, 13-14 marzo ancora instabili: le previsioni

    Sull'Italia permangono condizioni di tempo molto variabile con annuvolamenti alternati a schiarite e a fasi piovose. Le previsioni meteo del 13-14 marzo
  • Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia
    Previsione12 Marzo 2026

    Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia

    Un nuovo sistema nuvoloso sta determinando piogge e temporali al Centro-nord. Maestrale in Sardegna. Le previsioni meteo del 12-13 marzo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, inizio settimana ancora instabile: la tendenza dal 16 marzo
Tendenza13 Marzo 2026
Meteo, inizio settimana ancora instabile: la tendenza dal 16 marzo
Il tempo sull'Italia sarà ancora influenza da un vortice depressionario. Afflusso di aria più fredda con calo termico. La tendenza meteo dal 16 marzo
Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza
Tendenza12 Marzo 2026
Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza
Vortice di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo occidentale: si profila una nuova fase con tempo variabile e instabile. La tendenza meteo dal 15 marzo
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Tendenza11 Marzo 2026
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Cede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Marzo ore 13:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154