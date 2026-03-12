FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia

Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia

Un nuovo sistema nuvoloso sta determinando piogge e temporali al Centro-nord. Maestrale in Sardegna. Le previsioni meteo del 12-13 marzo
Previsione12 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Con l’alta pressione che fa fatica a occupare con decisione la nostra Penisola, una nuova perturbazione (la numero 4 di marzo) nella giornata di  giovedì attraverserà velocemente l’Italia, portando momenti di maltempo soprattutto sul Centro Italia. Già venerdì però la situazione migliorerà in gran parte del Paese, mentre per il weekend le proiezioni più aggiornate descrivono scenari migliori rispetto a quelli indicati negli ultimi giorni: un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), in discesa dal Nord Atlantico, farà infatti fatica a investire direttamente l’Italia, portando nuvole e piogge nei settori più occidentali della penisola tra il Nord Italia, specie il Nord-Ovest, e la Sardegna. Nel resto d’Italia tornerà parzialmente a consolidarsi l’alta pressione, per cui le giornate di sabato e domenica dovrebbero risultare piuttosto nuvolose ma con poche piogge. In particolare, un po’ di instabilità continuerà a determinare lo sviluppo a metà giornata di locali rovesci o temporali sul Sud Italia. Nel frattempo le temperature, per tutto il resto della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per giovedì 12 marzo

Giovedì nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse al Nordovest, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e nord della Sardegna. Al pomeriggio altre piogge su Liguria, Veneto, Emilia, regioni centrali, Appennino Campano, nord della Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia Orientale e nord della Sardegna. Temperature massime in calo in Emilia, regioni centrali e Sardegna. Ventoso sulla Sardegna per venti di Maestrale.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Venerdì al mattino prevalenza di tempo bello nel Ponente Ligure, Alpi Occidentali ed estremo Sud; nuvole sul resto d’Italia, con qualche pioggia su Basso Lazio, Campania e Sardegna, nebbie a banchi invece sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio isolati scrosci di pioggia e temporali su zone interne del Centro, coste laziali, Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordest e regioni centrali, con poche variazioni nel resto del Paese.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 12 marzo instabile al Centro-nord: le previsioni
    Previsione12 Marzo 2026

    Meteo, 12 marzo instabile al Centro-nord: le previsioni

    Rapida perturbazione in transito con effetto sulle regioni centro-settentrionali e venerdì 13 marzo anche al Sud. Maestrale in Sardegna. Le previsioni meteo
  • Meteo, 12 marzo con nuvole e piogge al Centro-nord: le previsioni
    Previsione11 Marzo 2026

    Meteo, 12 marzo con nuvole e piogge al Centro-nord: le previsioni

    Una nuova perturbazione attraverserà velocemente il Paese tra il 12 e il 13 marzo: pioggia soprattutto al Centro-nord. Le previsioni meteo
  • Meteo, 11-12 marzo con molte nuvole e qualche pioggia: le previsioni
    Previsione11 Marzo 2026

    Meteo, 11-12 marzo con molte nuvole e qualche pioggia: le previsioni

    Alta pressione in indebolimento con l'Italia sfiorata da due perturbazioni: qualche pioggia o temporale su diverse zone. Le previsioni meteo dell'11-12 marzo
  • Meteo, oggi mercoledì 11 marzo, passaggio della perturbazione n.4
    Previsione11 Marzo 2026

    Meteo, oggi mercoledì 11 marzo, passaggio della perturbazione n.4

    Nel corso delle prossime 48-72 si indebolisce l'alta pressione con il passaggio di due deboli perturbazioni. Clima mite, con temperature oltre le medie
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Tendenza11 Marzo 2026
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Cede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Tendenza10 Marzo 2026
Meteo, nel weekend del 14-15 marzo altra perturbazione in transito
Nel fine settimana l'alta pressione tenderà a cedere. È previsto un nuovo peggioramento accompagnato da un nucleo di aria decisamente più fredda
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
Tendenza9 Marzo 2026
Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12
La tendenza meteo per la seconda parte di settimana indica una situazione variabile e instabile con possibile peggioramento deciso nel weekend.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Marzo ore 10:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154