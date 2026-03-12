Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia

Con l’alta pressione che fa fatica a occupare con decisione la nostra Penisola, una nuova perturbazione (la numero 4 di marzo) nella giornata di giovedì attraverserà velocemente l’Italia, portando momenti di maltempo soprattutto sul Centro Italia. Già venerdì però la situazione migliorerà in gran parte del Paese, mentre per il weekend le proiezioni più aggiornate descrivono scenari migliori rispetto a quelli indicati negli ultimi giorni: un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), in discesa dal Nord Atlantico, farà infatti fatica a investire direttamente l’Italia, portando nuvole e piogge nei settori più occidentali della penisola tra il Nord Italia, specie il Nord-Ovest, e la Sardegna. Nel resto d’Italia tornerà parzialmente a consolidarsi l’alta pressione, per cui le giornate di sabato e domenica dovrebbero risultare piuttosto nuvolose ma con poche piogge. In particolare, un po’ di instabilità continuerà a determinare lo sviluppo a metà giornata di locali rovesci o temporali sul Sud Italia. Nel frattempo le temperature, per tutto il resto della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per giovedì 12 marzo

Giovedì nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse al Nordovest, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e nord della Sardegna. Al pomeriggio altre piogge su Liguria, Veneto, Emilia, regioni centrali, Appennino Campano, nord della Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia Orientale e nord della Sardegna. Temperature massime in calo in Emilia, regioni centrali e Sardegna. Ventoso sulla Sardegna per venti di Maestrale.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Venerdì al mattino prevalenza di tempo bello nel Ponente Ligure, Alpi Occidentali ed estremo Sud; nuvole sul resto d’Italia, con qualche pioggia su Basso Lazio, Campania e Sardegna, nebbie a banchi invece sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio isolati scrosci di pioggia e temporali su zone interne del Centro, coste laziali, Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordest e regioni centrali, con poche variazioni nel resto del Paese.