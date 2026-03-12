Meteo, 12 marzo instabile al Centro-nord: le previsioni

Con l’alta pressione che fa fatica a occupare con decisione la nostra Penisola, una nuova perturbazione (la numero 4 di marzo) nella giornata di giovedì 12 marzo attraverserà velocemente l’Italia, portando momenti di maltempo soprattutto al Centro-Nord. Già venerdì però la situazione migliorerà in gran parte del Paese, mentre per il weekend le proiezioni più aggiornate descrivono scenari migliori rispetto a quelli indicati negli ultimi giorni: un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), in discesa dal Nord Atlantico, farà infatti fatica a investire direttamente l’Italia, dove tornerà parzialmente a consolidarsi l’alta pressione, per cui le giornate di sabato e domenica dovrebbero risultare piuttosto nuvolose ma con poche piogge. Nel frattempo le temperature, per tutto il resto della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 12 marzo

Giovedì nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse al Nordovest, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e nord della Sardegna. Al pomeriggio altre piogge su Liguria, Veneto, Emilia, regioni centrali, Appennino Campano, nord della Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia Orientale e nord della Sardegna. Temperature massime in calo in Emilia, regioni centrali e Sardegna. Ventoso sulla Sardegna per venti di Maestrale.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Venerdì al mattino prevalenza di tempo bello nel Ponente Ligure, Alpi Occidentali ed estremo Sud; nuvole sul resto d’Italia, con qualche pioggia su Basso Lazio, Campania e Sardegna, nebbie a banchi invece sulle pianure del Nord. Nel pomeriggio isolati scrosci di pioggia e temporali su zone interne del Centro, coste laziali, Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordest e regioni centrali, con poche variazioni nel resto del Paese.