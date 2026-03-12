Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza

La perturbazione giunta sabato sulle regioni nordoccidentali italiane si indebolirà muovendosi verso est-Contemporaneamente l’aria fredda al suo seguito darà origine ad una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che domenica influenzerà soprattutto le isole maggiori. Lunedì, spostandosi ulteriormente verso sud, il suo influsso riguarderà principalmente la Sicilia e parte delle regioni meridionali.

Tendenza meteo: alta pressione lontana dall'Itlalia

Domenica 15 al mattino precipitazioni diffuse in Piemonte, sulla valle d’Aosta e sul Ponente Ligure, con nevicate al di sopra di 1000 m circa; piogge sparse anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, piogge e rovesci in Sardegna. Nel pomeriggio al Nord i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, mentre proseguiranno in Sardegna, insistendo maggiormente sul settore sudorientale dell’isola. Tempo in peggioramento sulla Sicilia, con rovesci e temporali più probabili nel sud della regione, e sulla Calabria meridionale.

Venti di Scirocco da moderati a tesi su gran parte dei mari. Temperature: nei valori minimi in calo sull’estremo Nordovest, nei massimi in calo in Sardegna e in Piemonte, in aumento in Sicilia.

Lunedì 16 un fronte freddo in transito sull’Europa orientale sfiorerà il Nordest, dove saranno possibili rovesci e locali temporali. Ampi schiarite e deciso rialzo delle temperature sul Nordovest. Rovesci e temporali isolati al Sud, specie nelle zone interne; rovesci e temporali sparsi in Sicilia e sulla Calabria, più insistenti nell’area del basso Ionio. Venti tesi di Scirocco sui mari a sud della Sicilia.

In base agli ultimi aggiornamenti martedì sulle regioni centro settentrionali e in Sardegna dovrebbe prevalere l’influsso di un campo di alta pressione, mentre il tempo potrebbe restare instabile in Sicilia e sulle regioni meridionali.