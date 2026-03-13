Meteo, nel weekend fase di maltempo con pioggia e neve: le previsioni

Si attende una lunga fase caratterizzata dalla sostanziale assenza di strutture di alta pressione intorno all’Italia che rimarrà esposta a frequenti passaggi perturbati e a condizioni di instabilità. Gli anticicloni, inizialmente lontani dall’area euro-mediterranea, nel corso della prossima settimana tenderanno ad estendersi e rinforzarsi sulla parte centro-settentrionale e orientale del continente dando origine a una situazione di blocco della circolazione atmosferica, accompagnata sulle nostre regioni anche da correnti orientali un po’ più fredde che manterranno condizioni di variabilità e temperature un poco sotto la media. Più a breve termine, saranno ancora evidenti gli effetti della perturbazione n.4 che, sottoforma di vortice ciclonico centrato sul Tirreno, nelle prossime ore coinvolgerà ancora le isole maggiori e parte dell’area tirrenica, innescando anche dell’instabilità nelle zone interne del Centro-Sud. Nel fine settimana un’altra perturbazione (la n.5), in discesa dal Nord Atlantico, raggiungerà le nostre regioni. Sabato, mentre l’estremo Sud sarà alle prese con i residui effetti della vecchia perturbazione, il nuovo sistema nuvoloso investirà molte aree del Nord, in maniera più marcata il Nord-Ovest, e la Sardegna, estendendosi domenica anche verso la Sicilia e la Calabria. Le temperature, inizialmente prossime alla norma, nel fine settimana scenderanno sotto la media per lo più sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Tempo stabile al Nord e in Toscana, a parte il transito di un po’ di nuvole e la presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi nella pianura Padana centro-orientale, in graduale diradamento in mattinata. Condizioni di instabilità nel resto d’Italia, con piogge e rovesci inizialmente isolati su Sardegna, ovest Sicilia e in prossimità delle coste del medio Tirreno; nel pomeriggio fenomeni più diffusi sulle Isole e nelle zone interne e appenniniche del Centro-Sud, con solo dei locali sconfinamenti verso le aree costiere. Temperature massime in rialzo sulle regioni centrali tirreniche, stazionarie o in leggero calo altrove. Un po’ ventoso intorno alle Isole con mari mossi.

Previsioni meteo per sabato 14 marzo

Nubi in consistente aumento al Nord, eccetto in Emilia Romagna, con piogge inizialmente isolate al Nord-Ovest e nelle Venezie, tendenti a divenire più diffuse e intense dal pomeriggio; quota neve intorno ai 1500 metri sulle Alpi, ma in calo nel corso della giornata fino a 900-1200 metri verso era nel settore alpino centro-occidentale. Nuvolosità più variabile al Centro-Sud, alternata anche a schiarite a tratti ampie; qualche pioggia o rovescio possibile in Sicilia e brevi rovesci o temporali non esclusi in Calabria, Salento e lungo l’Appennino, per lo più nelle ore centrali del giorno. Alla sera tendenza a un peggioramento in Sardegna. Temperature massime in calo al Nord, eccetto in Emilia Romagna; senza grandi variazioni altrove. Venti inizialmente deboli ma in moderato rinforzo da sud nel corso della giornata. Mari poco mossi, ma con moto ondoso in aumento a partire dai bacini settentrionali e occidentali.