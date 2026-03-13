FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nel weekend fase di maltempo con pioggia e neve: le previs...

Meteo, nel weekend fase di maltempo con pioggia e neve: le previsioni

Alta pressione assente dall'Italia: un vortice ciclonico porterà ancora instabilità al Centro-sud. Le previsioni meteo del 13-14 marzo
Previsione13 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione13 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Si attende una lunga fase caratterizzata dalla sostanziale assenza di strutture di alta pressione intorno all’Italia che rimarrà esposta a frequenti passaggi perturbati e a condizioni di instabilità. Gli anticicloni, inizialmente lontani dall’area euro-mediterranea, nel corso della prossima settimana tenderanno ad estendersi e rinforzarsi sulla parte centro-settentrionale e orientale del continente dando origine a una situazione di blocco della circolazione atmosferica, accompagnata sulle nostre regioni anche da correnti orientali un po’ più fredde che manterranno condizioni di variabilità e temperature un poco sotto la media. Più a breve termine, saranno ancora evidenti gli effetti della perturbazione n.4 che, sottoforma di vortice ciclonico centrato sul Tirreno, nelle prossime ore coinvolgerà ancora le isole maggiori e parte dell’area tirrenica, innescando anche dell’instabilità nelle zone interne del Centro-Sud. Nel fine settimana un’altra perturbazione (la n.5), in discesa dal Nord Atlantico, raggiungerà le nostre regioni. Sabato, mentre l’estremo Sud sarà alle prese con i residui effetti della vecchia perturbazione, il nuovo sistema nuvoloso investirà molte aree del Nord, in maniera più marcata il Nord-Ovest, e la Sardegna, estendendosi domenica anche verso la Sicilia e la Calabria. Le temperature, inizialmente prossime alla norma, nel fine settimana scenderanno sotto la media per lo più sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per venerdì 13 marzo

Tempo stabile al Nord e in Toscana, a parte il transito di un po’ di nuvole e la presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi nella pianura Padana centro-orientale, in graduale diradamento in mattinata. Condizioni di instabilità nel resto d’Italia, con piogge e rovesci inizialmente isolati su Sardegna, ovest Sicilia e in prossimità delle coste del medio Tirreno; nel pomeriggio fenomeni più diffusi sulle Isole e nelle zone interne e appenniniche del Centro-Sud, con solo dei locali sconfinamenti verso le aree costiere. Temperature massime in rialzo sulle regioni centrali tirreniche, stazionarie o in leggero calo altrove. Un po’ ventoso intorno alle Isole con mari mossi.

Previsioni meteo per sabato 14 marzo

Nubi in consistente aumento al Nord, eccetto in Emilia Romagna, con piogge inizialmente isolate al Nord-Ovest e nelle Venezie, tendenti a divenire più diffuse e intense dal pomeriggio; quota neve intorno ai 1500 metri sulle Alpi, ma in calo nel corso della giornata fino a 900-1200 metri verso era nel settore alpino centro-occidentale. Nuvolosità più variabile al Centro-Sud, alternata anche a schiarite a tratti ampie; qualche pioggia o rovescio possibile in Sicilia e brevi rovesci o temporali non esclusi in Calabria, Salento e lungo l’Appennino, per lo più nelle ore centrali del giorno. Alla sera tendenza a un peggioramento in Sardegna. Temperature massime in calo al Nord, eccetto in Emilia Romagna; senza grandi variazioni altrove. Venti inizialmente deboli ma in moderato rinforzo da sud nel corso della giornata. Mari poco mossi, ma con moto ondoso in aumento a partire dai bacini settentrionali e occidentali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 14 marzo con piogge e neve: ecco dove
    Previsione13 Marzo 2026

    Meteo, 14 marzo con piogge e neve: ecco dove

    Nuova perturbazione in arrivo: peggiora su alcune regioni con un abbondante carico di neve sulle Alpi. Temperature in calo. Le previsioni meteo del 14-15 marzo
  • Meteo, nuove fasi piovose in vista per il weekend: le previsioni
    Previsione13 Marzo 2026

    Meteo, nuove fasi piovose in vista per il weekend: le previsioni

    Permangono condizioni di tempo molto variabile sull'Italia. Venerdì parziale tregua poi nuova perturbazione. Le previsioni meteo del 13-14 marzo
  • Meteo, 13-14 marzo ancora instabili: le previsioni
    Previsione12 Marzo 2026

    Meteo, 13-14 marzo ancora instabili: le previsioni

    Sull'Italia permangono condizioni di tempo molto variabile con annuvolamenti alternati a schiarite e a fasi piovose. Le previsioni meteo del 13-14 marzo
  • Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia
    Previsione12 Marzo 2026

    Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggia

    Un nuovo sistema nuvoloso sta determinando piogge e temporali al Centro-nord. Maestrale in Sardegna. Le previsioni meteo del 12-13 marzo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, inizio settimana ancora instabile: la tendenza dal 16 marzo
Tendenza13 Marzo 2026
Meteo, inizio settimana ancora instabile: la tendenza dal 16 marzo
Il tempo sull'Italia sarà ancora influenza da un vortice depressionario. Afflusso di aria più fredda con calo termico. La tendenza meteo dal 16 marzo
Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza
Tendenza12 Marzo 2026
Meteo, dal 15 marzo ancora piogge su alcune regioni: la tendenza
Vortice di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo occidentale: si profila una nuova fase con tempo variabile e instabile. La tendenza meteo dal 15 marzo
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Tendenza11 Marzo 2026
Meteo, weekend del 14-15 marzo instabile su alcuni settori: la tendenza
Cede l'alta pressione sull'Italia: una circolazione depressionaria determinerà un aumento dell'instabilità. La tendenza meteo del 14-15 marzo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Marzo ore 13:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154