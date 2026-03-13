Meteo, inizio settimana ancora instabile: la tendenza dal 16 marzo

Nei primi giorni della prossima settimana l’andamento del tempo sull’Italia sarà determinato dalla circolazione depressionaria collegata alla perturbazione in arrivo nel week-end, che per un altro paio di giorni graviterà in prossimità delle nostre regioni meridionali, a cui si aggiungerà l’arrivo di un altro impulso instabile in discesa dalle alte latitudini verso il Nordest e il settore adriatico. In seguito sull’Europa centrale e nord-orientale tenderà a rinforzare un anticiclone di blocco che isolerà l’area mediterranea dalle correnti atlantiche che potranno scorrere solo ad alte latitudini in direzione della Scandinavia. Questa configurazione per il nostro Paese si tradurrà in un flusso di correnti orientali provenienti dai Balcani che da mercoledì faranno affluire aria più fredda con temperature che dopo una lunga fase molto mite potranno scendere verso valori anche leggermente sotto le medie stagionali; in questa fase il rischio di temporanee precipitazioni potrebbe essere maggiore al Centrosud mentre al Nord dovrebbe prevalere una stabilità anticiclonica.

Tendenza meteo: tempo ancora instabile sull'Italia dal 16 marzo



Vediamo più nel dettaglio le attuali proiezioni per l’inizio della settimana, che andranno comunque verificate negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Lunedì 16 il tempo sarà perturbato sulle regioni meridionali con piogge o rovesci sparsi, più insistenti e abbondanti tra la Lucania e il settore attorno all’alto Ionio; locale instabilità anche su Sardegna e Sicilia, specie nei settori sud-orientali delle due isole e nuvole associate a piogge isolate possibili anche sul medio Adriatico. Sul resto del Centronord prevarranno inizialmente le schiarite seguite da nuvole in addensamento lungo le Alpi e in estensione tra pomeriggio e sera sulle regioni di Nordest con possibili piogge, anche a carattere di rovescio o temporale sulle Venezie. Temperature massime in rialzo anche sensibile al Nordovest e sulla Sardegna, in calo sul Triveneto e sul Sud peninsulare. Ventoso per venti settentrionali in Sardegna e di Scirocco al Sud con raffiche anche forti sull’alto Ionio.

Martedì ampie schiarite sono attese su tutto il. Nord e in estensione anche a buona parte della Toscana. In prevalenza soleggiato anche sulla Sardegna con nubi sparse e piogge occasionali solo sul lato tirrenico e nel Cagliaritano. Nel resto del Centrosud il tempo dovrebbe risultare tra l’instabile e il perturbato con le precipitazioni più significative nei versanti ionici della Calabria e della Sicilia e nel settore tra Abruzzo, Molise, Foggiano e basso Lazio con piogge anche moderate e neve sulle cime appenniniche più alte. Giornata molto ventosa al Centrosud, sull’alto Adriatico e in Liguria con venti orientali al Sud e da nordest altrove. Minime in calo al Nord, massime in calo su Emilia Romagna, Sardegna e aree più perturbate del Centro.

Per mercoledì secondo le ultime indicazioni su gran parte del Centrosud potrebbero ancora prevalere le nuvole anche se in un contesto di maggiore variabilità e di precipitazioni più scarse, più probabili su medio Adriatico, Appennino, est della Sardegna, Calabria ionica e soprattutto sulla Sicilia orientale e meridionale dove potranno svilupparsi dei rovesci. Per il Nord ancora molte le schiarite con temporanei annuvolamenti a inizio giornata al Nordovest e dalla sera al Nordest. Venti da nord-nordest solo in parziale attenuazione e temperature per lo più in calo.