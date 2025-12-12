Meteo: weekend stabile e asciutto. Attenzione alle nebbie

FacebookInstagramXWhatsApp

Le previsioni meteo per il weekend vedono ancora il dominio dell'alta pressione con giornate dunque stabili, relativamente miti e asciutte.
Previsione12 Dicembre 2025 - ore 11:59 - Redatto da Meteo.it
Fino a domenica 14 dicembre continuerà a dominare l’alta pressione con conseguenti condizioni di tempo stabile, assenza di precipitazioni e ulteriore peggioramento della qualità dell’aria. Naturalmente occorrerà fare i conti ancora con la formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi che potranno interessare pianure, valli e diversi tratti costieri. La struttura anticiclonica sarà sempre accompagnata da una massa d’aria decisamente mite che manterrà le temperature oltre i valori medi stagionali, specialmente le massime nelle aree più soleggiate; le temperature minime notturne, salvo poche eccezioni, resteranno in generale sopra lo zero alle basse quote, anche sulle regioni settentrionali.

Durante la prossima settimana l’alta pressione dovrebbe indebolirsi consentendo l’avvicinamento di una perturbazione (la n.4 di dicembre) dal Mediterraneo occidentale, con conseguente peggioramento del tempo tra la fine di lunedì 15 e la giornata di martedì 16. Le zone maggiormente interessate dovrebbero essere il Nord-Ovest, le isole maggiori e l’area tirrenica; tuttavia, il raggio d’azione di questo sistema nuvoloso non è ancora possibile individuarlo con sufficiente precisione, pertanto i prossimi aggiornamenti modellistici potrebbero evidenziare scenari in parte differenti.

A maggior ragione anche l’evoluzione da metà settimana resta al momento piuttosto incerta, benché un aspetto sembra essere un po’ più sicuro rispetto ad altri: non essendoci segnali di possibili irruzioni di masse d’aria fredda verso il Mediterraneo, almeno fino al successivo weekend le temperature dovrebbero restare sopra la media o quantomeno vicine alla norma.

Le previsioni meteo per sabato 13 dicembre

Tempo ancora stabile e prevalentemente soleggiato, salvo ancora un po’ di nuvole su medio Adriatico, Puglia, zone interne di Campania e Basilicata, intorno alla Sardegna e localmente anche lungo le coste ioniche e del basso Tirreno. Più soleggiato nel resto d’Italia, ma con nebbie nella bassa pianura Padana, coste dell’alto Adriatico e nelle valli del Centro, in dissolvimento in mattinata e in nuova formazione dalla tarda sera.

Temperature senza notevoli variazioni, sempre relativamente miti durante il giorno nelle aree più soleggiate. Ancora un po’ ventilato su medio-basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna con mari localmente mossi.

Le previsioni meteo per domenica 14 dicembre

Altra giornata stabile e per lo più soleggiata. Parziali annuvolamenti presenti lungo le coste delle regioni meridionali, sulle Isole e, inizialmente, anche nelle zone interne del Sud. Fra notte e primo mattino formazione di nebbie nella parte centro-orientale della pianura Padana, su pianure e valli del settore tirrenico del Centro, in dissolvimento in mattinata, ma particolarmente persistenti fra basso Veneto e nord-est dell’Emilia e in nuova formazione dalla sera.

Temperature stazionarie o in leggero calo, con valori nella media o leggermente sopra. Ancora un po’ ventilato intorno al Salento per Maestrale, sul Mare di Sardegna per Scirocco.

